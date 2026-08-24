Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026 și-a desemnat laureații după trei seri de concurs și spectacole în Piațeta Perla. Trofeul Festivalului a fost câștigat de piesa „Ești mai mult”, compusă de Paula Seling și Alexandru Gorgos și interpretată de Olga Gorcinski. Ediția de muzică ușoară s-a încheiat duminică seară cu Gala Laureaților „De la Mamaia la Sanremo”, însă Festivalul Mamaia 2026 continuă: între 26 și 28 august, aceeași scenă va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc.

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, au prezentat, între 21 și 23 august, Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026, trei seri care au adus împreună competiția, artiști ai noii generații și nume consacrate ale muzicii românești și internaționale.

După două seri de concurs, cei 20 de participanți ai secțiunilor Interpretare și Creație au aflat duminică seară verdictul juriului.

Trofeul Festivalului Mamaia 2026 a fost câștigat de Paula Seling și Alexandru Gorgos, pentru piesa „Ești mai mult”, interpretată de Olga Gorcinski.

Pentru Paula Seling, premiul are o semnificație aparte: este primul Trofeu Mamaia câștigat în calitate de compozitor, la aproape trei decenii de la începutul relației sale cu scena Festivalului Mamaia.

„Este o onoare uriașă”, a spus Paula Seling, explicând că piesa a fost scrisă pentru vocea Olgăi Gorcinski și vorbește despre „lumina care stă în noi”.

Alexandru Gorgos a mărturisit că se bucură că Paula Seling și-a împlinit astfel visul de a avea în palmares și Trofeul pentru Creație, iar Olga Gorcinski a vorbit despre mesajul cântecului: suntem mai mult decât grijile și problemele noastre, fiecare dintre noi purtând „o bucățică de stea”.

Trofeul a fost înmânat de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

La secțiunea Interpretare, Premiul I a fost câștigat de Mihai Onila, cu „Oameni nu uitați”, Premiul al II-lea de Delia Andreea Racu, cu „Oameni”, iar Premiul al III-lea de Codruța Ana Maria Moldovan, cu „România”.

Premiul I a fost acordat de Liana Stanciu, Premiul al II-lea de Monica Anghel, iar Premiul al III-lea de Corina Chiriac.

La secțiunea Creație, Premiul I a fost câștigat de Sergiu Rudichi, pentru piesa „Știu eu ce fac”, interpretată de Giulia Dancă. Premiul al II-lea i-a revenit lui Ovidiu Jacobsen, pentru „Primul vals”, interpretată de Ovi și Irina Sârbu, iar Premiul al III-lea a fost câștigat de Bianca Mihai, pentru „Ca ea”.

Premiile secțiunii Creație au fost acordate de Ionel Tudor, președintele juriului Festivalului Mamaia 2026, Cristian Faur și Ana Maria Ștefan, din partea Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

În cadrul Galei, Laura Stroe, directorul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, i-a acordat maestrului Ionel Tudor o Diplomă de Excelență, pentru întreaga dăruire pusă în slujba muzicii românești.

Totodată, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a primit din partea Centrului Cultural distincția „Temelia”, pentru susținerea, implicarea și dăruirea față de Festivalul Mamaia.

Juriul ediției 2026 a fost prezidat de compozitorul și dirijorul Ionel Tudor, alături de Corina Chiriac, Monica Anghel, Liana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur.

Ediția 2026 a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a fost construită în jurul a trei concepte care au urmărit muzica prin generații și epoci.

Prima seară, „Nostalgia”, a readus în fața publicului cântece și artiști legați de istoria Festivalului Mamaia. Pe scenă au urcat Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sârbu, Nicola, Andreea Bălan, Monica Anghel, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță și Voltaj, alături de concurenții primei seri.

Sâmbătă, „De la clasic la modern” a traversat peste un secol de muzică și i-a adus pe scenă pe Cristiana Sofia Damian, Irina Popa, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Paula Seling și Antonia, alături de concurenții celei de-a doua seri și de momente dedicate marilor compozitori ai muzicii românești.

Gala Laureaților, „De la Mamaia la Sanremo”, a încheiat cele trei seri cu Marta Verrecchia, Andrei Bănuță, Marcel Pavel, Bobby Solo și Alessandro Safina, într-un program care a pus în dialog istoria Festivalului Mamaia cu cea a celebrului festival italian.

Timp de trei seri, artiști care au scris deja pagini importante din muzica ultimelor decenii au împărțit aceeași scenă cu cei care abia acum își încep drumul.

Iar de duminică seară, Festivalul Mamaia are o nouă generație de laureați.

Serile Festivalului au fost prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu, cu Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Pallazzo la pupitrul dirijoral și acompaniamentul Orchestrei Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia.

Gala Laureaților a încheiat Festivalul Național de Muzică Ușoară, dar nu și Festivalul Mamaia 2026.

După două seri de pauză, pe 26 august, Piațeta Perla își redeschide scena pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026.

Până pe 28 august, competiția continuă cu două secțiuni, Soliști vocali și Soliști instrumentiști, și cu trei seri construite în jurul conceptelor „Cântecele românilor”, „Tradiția ne unește!” și „Virtuozitate și excelență artistică”.

Ediția va fi prezentată de Iuliana Tudor, alături de co-prezentatorul Ionuț Dulgheriu. La pupitrul dirijoral se va afla Cezar Cazanoi, iar acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

După trei seri în care Festivalul Mamaia a urmărit drumul muzicii ușoare de la cântecele devenite șlagăre până la pop-ul contemporan și Sanremo, următoarele trei seri vor spune o altă parte a aceleiași povești: cea a cântecului tradițional românesc și a generațiilor care îl duc mai departe.

Biletele pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026 sunt disponibile pe iabilet.ro.

Festivalul Mamaia este organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.

Le mulțumim Televiziunii Române, Magic FM, OMD MAMAIA-Constanța, OMD Județul Constanța-Riviera Românească, Radio Constanța, Doina FM și Marab Perfumery pentru susținere.

Mulțumim, de asemenea, Kardians Design, brand și atelier românesc de lux specializat în arta decorativă din sticlă și în prelucrarea unică a oglinzilor, pentru realizarea trofeelor și premiilor festivalului, create de artistul Constantin Pâslaru.