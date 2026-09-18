Cluj-Napoca găzduiește, între 17 și 20 septembrie 2026, cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), eveniment care aduce împreună artiști din șapte țări și publicul iubitor de teatru, muzică, dans, poezie și arte vizuale. Institutul RoNeuro, co-organizator al festivalului alături de Elena Ivanca Studio, introduce în această ediție o perspectivă care leagă arta de neuroștiință, cu accent pe rolul emoției, memoriei și creativității în experiența umană.

Participarea Institutului RoNeuro oferă festivalului o dimensiune care depășește spectacolele prezentate pe scenă. Evenimentul creează un spațiu de întâlnire între cercetarea medicală și expresia artistică, pornind de la procese precum emoția, memoria, empatia și imaginația.

Neuroștiințele analizează modul în care creierul procesează și păstrează experiențele, în timp ce arta transformă aceste trăiri în povești, personaje, muzică, mișcare și imagini. Astfel, spectatorul nu rămâne doar un observator al unui spectacol, ci participă la o experiență care îi poate activa emoțiile și memoria.

Parteneriatul dintre FITT și Institutul RoNeuro propune, totodată, o perspectivă mai largă asupra sănătății, în care echilibrul, conexiunea umană și capacitatea de a simți ocupă un loc important alături de tratarea bolilor.

Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), Președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca, vorbește despre legătura dintre dezvoltarea cognitivă, emoție, memorie și formele de expresie artistică.

„Creierul uman nu se dezvoltă doar prin dimensiunea cognitivă a informației, ci și prin emoție, ambele încărcate în toate formele de expresie ale memoriei. Neuroștiințele ne arată cum se formează conexiunile care ne definesc, iar arta le oferă spațiul în care acestea capătă sens. De aceea, parteneriatul Institutului RoNeuro cu Festivalul Internațional de Teatru Transilvania reprezintă o expresie firească a unei viziuni comune: sănătatea înseamnă mai mult decât tratarea bolii; înseamnă cultivarea capacității de a simți, de a înțelege și de a rămâne conectați unii cu ceilalți. O comunitate care investește în cultură investește, în același timp, în reziliența și echilibrul propriului creier” a declarat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, Președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), Președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj Napoca.

Mesajul profesorului Dafin Mureșanu pune în prim-plan rolul culturii ca parte a unei viziuni mai ample asupra stării de bine și a relațiilor dintre oameni. Festivalul devine astfel un loc în care ideile despre creier și emoție pot fi puse în legătură cu experiența directă a publicului.

Pentru Elena Ivanca, actriță, prof. dr. asociat la Academia Națională de Muzică „Ghe. Dima” și președinte fondator FITT, teatrul are la bază întâlnirea dintre oameni și emoțiile pe care aceștia le împărtășesc.

„Pentru mine, teatrul începe în clipa în care doi oameni se întâlnesc, se privesc și, pentru câteva clipe, împărtășesc aceeași emoție. Poate fi râs, poate fi tăcere, poate fi o amintire pe care nici nu știai că o porți cu tine. Poate fi o îmbrățișare. În fiecare an, oameni veniți din locuri diferite, cu limbi, povești și experiențe diferite, ajung să se recunoască într-o emoție comună. Iar întâlnirea cu Institutul RoNeuro adaugă acestei bucurii și o reflecție despre memorie, despre ceea ce păstrăm în noi, despre ceea ce salvăm, despre ceea ce ne face oameni. Cred în acest festival, în această întâlnire, iar dacă ar trebui să aleg un singur cuvânt care să le cuprindă pe toate - arta, știința, emoția, memoria -, acela ar fi viața. Pentru că viața se împlinește în întâlnirea cu celălalt și în ceea ce alegem să dăruim mai departe”a ținut să sublinieze Elena Ivanca, actriță, prof. dr. asociat, Academia Națională de Muzică „Ghe. Dima”, președinte fondator FITT.

FITT 2026 debutează pe 17 septembrie cu spectacolul „Așteptându-l pe Ulise”, produs de Teatrul Nottara. Deschiderea oficială are loc de la ora 19:00 și este marcată de spectacolul „Moartea la Teatrul de Revistă”, al Teatrului „Stela Popescu”, eveniment co-organizat împreună cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”.

Programul continuă cu spectacole internaționale din Croația, Serbia, Coreea de Sud, Cehia și Spania. Publicul va putea participa, de asemenea, la recitaluri poetice, concerte, expoziții și spectacole care abordează teme precum familia, identitatea, memoria, absurdul și libertatea.

17 septembrie – „Așteptându-l pe Ulise” și deschiderea oficială cu „Moartea la Teatrul de Revistă”, de la ora 19:00.

18 septembrie – Zagreb Youth Theatre din Croația, cu „Inimioare pentru câini”, precum și recitalul susținut de Rodica Mandache.

19 septembrie – COCO Theatre din Coreea de Sud, Bălănescu Quartet – „Maria T”, expoziția „ROLURI” și recitalul dedicat lui Marcel Mureșeanu.

20 septembrie – Concursul și Gala „Premiile Marcel Mureșeanu”, urmate de închiderea oficială cu spectacolul multipremiat „The Primitals” din Spania. Programul include și concerte, dialoguri, ateliere și evenimente stradale.

Festivalul propune, timp de patru zile, o întâlnire între forme artistice diferite și o perspectivă asupra legăturii dintre cultură, emoție și funcționarea creierului. Prezența Institutului RoNeuro și implicarea profesorului Dafin F. Mureșanu dau acestei ediții o dimensiune interdisciplinară, în care cercetarea și arta se întâlnesc în jurul experienței umane.

„Șapte țări, patru zile, nicio graniță. De la râs la emoție, de la tradiție la experiment, FITT 2026 aduce la Cluj-Napoca artiști, povești și limbaje scenice diferite, reunite de aceeași nevoie de întâlnire cu publicul.” – Elena Ivanca, președinte fondator FITT, și Dafin Mureșan, președinte de onoare FITT.