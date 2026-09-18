Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că partidul va solicita agenției Fitch Ratings să precizeze oficial dacă și-a schimbat evaluarea privind România și în ce măsură declarațiile făcute vineri de analistul principal al agenției pentru România reprezintă poziția Fitch. Liderul social-democrat a criticat presa care a prezentat avertismentul privind riscul coborârii României în categoria „junk” drept o nouă poziție a agenției și a spus că va cere juriștilor PSD să analizeze inclusiv posibilitatea unei răspunderi patrimoniale sau „poate chiar penale”. Fitch nu a retrogradat România: ultima sa decizie oficială, din 31 iulie, a menținut ratingul la BBB-, cu perspectivă negativă.

Liderul PSD a susținut că trebuie făcută o diferență între o decizie oficială a Fitch Ratings și declarațiile unui reprezentant al agenției.

„Am văzut astăzi o știre care eu cred că face foarte mult rău României, și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk. (…) Una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul, și alta este un analist care a dat un interviu”, a declarat Grindeanu.

PSD intenționează să solicite direct agenției de rating clarificări cu privire la declarațiile apărute vineri și la poziția oficială față de România.

„Noi, PSD, vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere asupra afirmațiilor și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției”, a declarat liderul social-democrat.

Fitch Ratings nu a anunțat vineri o nouă acțiune privind ratingul suveran al României. La 31 iulie 2026, agenția a menținut calificativul României la BBB-, cu perspectivă negativă.

Nivelul BBB- reprezintă ultima treaptă din categoria „investment grade”, înaintea calificativelor considerate speculative, cunoscute drept „junk”.

În evaluarea din 31 iulie, Fitch a indicat deja incertitudinea politică și riscurile privind finanțele publice. Agenția a inclus printre factorii care ar putea pune presiune asupra ratingului și un eventual blocaj politic prelungit care ar împiedica aplicarea măsurilor de consolidare fiscală.

Informațiile apărute vineri au pornit de la declarațiile făcute pentru Bloomberg de Malgorzata Krzywicka, Director și Lead Analyst for Romania and Poland în divizia de ratinguri suverane a Fitch Ratings, potrivit prezentării oficiale a agenției.

Krzywicka a spus că România se află într-o cursă contracronometru pentru evitarea unei coborâri în categoria „junk”. Potrivit acesteia, formarea unui guvern funcțional, reducerea deficitului și prezentarea unui plan fiscal credibil sunt elemente importante pentru viitoarea evaluare a țării.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a declarat analista Fitch.

Krzywicka a mai spus că România are nevoie de o ajustare a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru stabilizarea datoriei publice pe termen mediu. Ea a arătat, de asemenea, că revenirea economică nu ar fi suficientă pentru eliminarea dezechilibrelor bugetare.

Următoarea evaluare Fitch privind ratingul suveran al României este programată pentru ianuarie 2027.

Declarațiile analistei Fitch sunt apropiate de riscurile menționate de agenție în ultima sa evaluare oficială.

În documentul din 31 iulie, Fitch a indicat situația finanțelor publice, creșterea datoriei și incertitudinea politică drept elemente care au stat la baza perspectivei negative. Agenția a menționat și posibilitatea unei retrogradări în cazul în care nu sunt adoptate măsuri suplimentare de consolidare fiscală.

Un blocaj politic prelungit, care ar împiedica implementarea politicilor necesare, a fost inclus printre riscurile pentru rating.

Fitch estima atunci un deficit bugetar de 5,9% din PIB pentru 2026. Agenția prognoza și o creștere a datoriei publice de la 59,3% din PIB la finalul lui 2025 la 64,5% în 2028.

Estimarea privind ajustarea necesară pentru stabilizarea datoriei era de aproximativ 1,5% din PIB, valoare similară cu cea menționată vineri de Krzywicka.

Sorin Grindeanu a anunțat și că juriștii PSD vor analiza modul în care anumite publicații au prezentat informațiile referitoare la Fitch.

„Am văzut organe de presă care lansează asemenea știri și, să știți că eu o să rog echipa de juriști să facă o analiză, astfel încât, eu cred că poate fi, pentru că fac foarte mult rău aceste știri, și pot fi trase la răspundere patrimonială, poate chiar și penală”, a spus președintele PSD.

Liderul social-democrat nu a indicat ce infracțiune ar putea fi avută în vedere și nici nu a nominalizat publicațiile la care s-a referit.

Grindeanu a susținut că astfel de informații pot avea consecințe economice și a cerut ca disputele politice să nu fie alimentate prin informații pe care le consideră incorecte.

„Nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România. (…) Sunt extrem de asumat în ceea ce spun”, a adăugat Grindeanu.