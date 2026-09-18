PSD acuză USR de dublu standard în privința integrității politice, după reținerea fostei prefecte de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Social-democrații susțin că USR nu s-a delimitat de fosta prefectă, deși în trecut formațiunea solicita altor partide să ia măsuri împotriva membrilor cu probleme judiciare. Potrivit unor surse judiciare, Cornelia Elena Micicoi a fost reținută de procurorii Parchetului European, alături de alte cinci persoane.

Social-democrații susțin că USR nu a cerut excluderea din partid a fostei prefecte de Timiș după reținerea acesteia în dosarul instrumentat de procurorii europeni. PSD face referire și la pozițiile adoptate în trecut de reprezentanții USR față de persoane din alte formațiuni politice care s-au confruntat cu probleme de integritate sau anchete judiciare.

„Tăcerea ruşinoasă a USR după reţinerea colegei penale nu e deloc întâmplătoare, având în vedere că aceasta era una dintre cele mai înverşunate participante la mitingul organizat de partid pentru susţinerea preşedintelui USR condamnat definitiv pentru conflict de interese. În USR a devenit fapt obişnuit ca hoţii să apere condamnaţii, iar penalii să fie susţinuţi de cei cu probleme de integritate”, precizează PSD într-un comunicat.

Partidul Social Democrat afirmă că situația fostei prefecte nu ar fi una izolată și acuză conducerea USR că își susține membrii în situații în care aceștia sunt vizați de anchete sau au fost condamnați.

„A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceştia, dar îi şi apără cu înverşunare şi îi promovează pe listele electorale”, subliniază PSD.

Social-democrații au inclus în comunicat mai multe nume de politicieni și foști membri ai administrației locale sau centrale, prezentând acuzații și situații judiciare pe care le atribuie acestora.

„FRITZ DOMINIC, condamnat definitiv pentru conflict de interese, votat în unanimitate în partid pentru a rămâne şeful USR, ARMAND CLOTILDE, o penală, condamnată în primă instanţă, pusă pe primul loc pe lista de candidaţi a USR Bucureşti, pentru Senat, ⁠VOICULESCU VLAD, un penal cercetat pentru mega-frauda cu vaccinuri COVID, pus pe locul 2, pe lista candidaţilor USR pentru Parlamentul European, ⁠VIZITEU LUCIAN, un penal cercetat de DNA pentru atribuirea ilegală a unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Primăriei Bacău, susţinut de USR pentru obţinerea unui nou mandat de primar, ⁠COLIBAN ALLEN, un penal cercetat de DNA pentru deturnarea fondurilor Primăriei Braşov către ONG-ul personal, susţinut, fără succes, de USR pentru obţinerea unui nou mandat de primar, ROMOCEAN PAULA, viceprimăriţa USR şi mâna dreaptă a fostului primar USR de la Timişoara, condamnată în primă instanţă pentru conflict de interese, dar susţinută cu înverşunare de şeful său de partid, ⁠LAŢCĂU RUBEN, viceprimar USR la Timişoara, condamnat la muncă în folosul comunităţii pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice”, au arătat social-democrații.

„CSM a decis că acesta a afectat independenţa justiţiei prin atacurile şi jignirile adresate magistraţilor, ⁠ION STELIAN, care a declarat în fals că este persoană cu dizabilităţi şi că lucra la o instituţie publică pentru a primi o locuinţă de la ANL, a fost promovat de USR în funcţia de Ministru al Justiţiei, MIRON ANDREEA, condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu şi fals intelectual, numită de USR administrator public al Primăriei Braşov, iar apoi promovată ca şefă de cabinet de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău. A fost inclusă în grupul guvernamental care gestionează banii europeni din SAFE, ⁠SIVACHE OANA, cercetată penal de DNA pentru luare de mită, pusă de USR directoare la Administraţia Spitalelor din Bucureşti, ⁠HAIDUC NICOLAE GIGEL, dublu condamnat penal pentru violenţă extremă, a candidat din partea USR-PLUS la Primăria Oraşului Câmpeni, Alba, ⁠CHIRIAC CLAUDIU, condamnat penal definitiv pentru uciderea din culpă a unui bătrân, propus subprefect la Mehedinţi din partea USR, ⁠CROSU CIPRIAN, cercetat penal după ce a snopit în bătaie o femeie, reprezintă USR la Primăria Comunei Rediu din Iaşi”.

Cornelia Elena Micicoi, fost prefect al județului Timiș, a fost reținută joi de procurorii Parchetului European, alături de alte cinci persoane, potrivit unor surse judiciare.

Fosta prefectă este vizată de cercetări într-un dosar care are ca obiect presupuse fraude cu fonduri europene destinate persoanelor defavorizate.

Ancheta este instrumentată de Parchetul European, iar situația juridică a persoanelor implicate urmează să fie stabilită de autoritățile judiciare competente.