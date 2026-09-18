Update 18:50. Cornelia-Elena Micicoi, fosta prefectă USR de Timiș, a fost plasată vineri, 18 septembrie 2026, sub control judiciar, după ce a petrecut o noapte în arest și a fost audiată timp de peste patru ore la sediul Parchetului European din Timișoara. Aceeași măsură, pentru o perioadă de 60 de zile, a fost dispusă și în cazul celor cinci persoane reținute alături de aceasta. La ieșirea de la audieri, Micicoi a susținut că momentul în care au avut loc perchezițiile și reținerile ridică semne de întrebare și a sugerat că ancheta ar avea o miză politică.

„Nu e, cred, nimic întâmplător, s-a făcut lucrul acesta în ziua în care trebuia desemnat premierul, perchezițiile au fost făcute în ziua în care trebuia votat guvernul anterior. Totul este politic, cu siguranță.”, a declarat Cornelia Micicoi, la intrarea la audieri.

Fosta prefectă a criticat și decizia de a dispune măsuri privative de libertate în cazul celor șase persoane vizate de anchetă, susținând că acestea nu reprezintă un pericol pentru societate.

„Mă întreb de ce resursele trebuie cheltuite cu 6 oameni care nu sunt un pericol public, în loc să… știți cât costă, nu, să ții în detenție o persoană? Cât 200 de porții de mâncare pentru copii.”, a mai spus ea.

După audiere, Micicoi a afirmat că nu dorește să ofere detalii suplimentare despre dosar, având în vedere că ancheta este în desfășurare. Ea a anunțat totodată că și-a dat demisia din toate funcțiile politice.

„Nu aș vrea să dau foarte multe date din dosar, dat fiind faptul că e un dosar în cercetare. După cum vedeți, sunt liberă, pot să merg acasă. Ca să nu afectez imaginea partidului, mi-am depus demisia și din toate funcțiile politice.”, a declarat Micicoi după audieri.

Întrebată dacă se consideră victima unei persoane sau a unei formațiuni politice, fosta prefectă nu a oferit deocamdată un nume. Ea a făcut însă referire la momentul în care au fost dispuse măsurile din dosar și a spus că nu consideră întâmplătoare succesiunea evenimentelor.

„Nu vreau să comentez acum, o să vedem, când va fi momentul. Cum nu mai cred demult în Moș Crăciun, nu mai cred nici în coincidențe.”, a spus ea.

În același timp, Micicoi a afirmat că are încredere în instituțiile judiciare și că își va susține nevinovăția în fața anchetatorilor.

„Am încredere în justiție, în organele de cercetare. Fiecare își face datoria, datoria mea e să îmi dovedesc nevinovăția.”, a încheiat Micicoi.

Știre inițială

Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR a județului Timiș, a fost adusă vineri din arest la sediul Parchetului European (EPPO) din Timișoara, după ce procurorii au reținut-o pentru 24 de ore într-un dosar privind presupuse fraude cu fonduri europene. La intrarea la audieri, aceasta a legat momentul acțiunii procurorilor de situația politică și de desemnarea premierului.

Fosta prefectă fusese reținută joi, după mai multe ore petrecute în fața anchetatorilor, iar vineri dimineață a revenit la sediul EPPO pentru continuarea procedurilor.

În fața jurnaliștilor, Micicoi a pus sub semnul întrebării momentul în care a fost luată măsura și a susținut că acesta ar avea o explicație politică.

„Nu e nimic întâmplător, s-a făcut când trebuia desemnat premierul. Totul este politic“, a declarat Cornelia Elena Micicoi.

Afirmația îi aparține fostei prefecte și nu reprezintă o concluzie stabilită în cadrul anchetei.

Cornelia Elena Micicoi nu este singura persoană vizată de măsurile dispuse în această cauză. Alături de aceasta, procurorii au reținut și alte persoane cercetate în același dosar.

Investigația Parchetului European este în desfășurare de mai multe luni și vizează suspiciuni privind folosirea frauduloasă a unor fonduri europene.

Banii aflați în atenția anchetatorilor ar fi trebuit să fie utilizați pentru organizarea unor cursuri de formare destinate persoanelor defavorizate. Potrivit informațiilor apărute în legătură cu dosarul, prejudiciul suspectat ar fi de câteva sute de mii de euro. În primele relatări despre investigație, valoarea indicată depășea jumătate de milion de euro.

Ancheta vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de fals și obținerea ilegală de fonduri europene. Acestea sunt acuzații investigate de procurori și nu reprezintă fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Dosarul a devenit public în luna iunie, atunci când procurorii Parchetului European și polițiștii au efectuat 11 percheziții în județul Timiș. Una dintre descinderi a avut loc la locuința Corneliei Elena Micicoi, care ocupa la acel moment funcția de prefect al județului Timiș.

Anchetatorii au făcut verificări și la sediul unei asociații pe care aceasta o condusese înainte de a ajunge în funcția publică.

Investigația privește modul în care ar fi fost utilizați banii europeni destinați unor programe de pregătire și integrare profesională pentru persoane vulnerabile.

Cornelia Elena Micicoi preluase funcția de prefect al județului Timiș în octombrie 2025. După perchezițiile efectuate în luna iunie și apariția publică a informațiilor despre ancheta EPPO, aceasta și-a dat demisia din funcție.

La acel moment, fosta prefectă a respins acuzațiile și a declarat că nu avea calitatea de suspect în dosar. Ancheta a continuat însă, iar joi, 17 septembrie, fosta prefectă USR a fost chemată la audieri și ulterior reținută pentru 24 de ore de procurorii Parchetului European. Vineri, după noaptea petrecută în arest, aceasta a fost adusă din nou la sediul EPPO din Timișoara.

Procurorii urmează să continue procedurile în dosar și să stabilească dacă se impun alte măsuri preventive. Cornelia Elena Micicoi și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.