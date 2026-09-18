Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a propus mai multe schimbări în modul de organizare a secțiilor de votare, de la urne care să scaneze și să numere buletinele până la renunțarea la ștampila „VOTAT”, tuș și autocolantele aplicate pe cărțile de identitate. Potrivit acestuia, modificările ar putea simplifica procesul electoral și ar reduce costurile viitoarelor alegeri.

Adrian Țuțuianu a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că logistica electorală din România este depășită și că AEP intenționează să discute în această toamnă noi soluții cu autoritățile administrației publice locale. El a menționat inclusiv posibilitatea unor proiecte-pilot pentru testarea anumitor schimbări.

Printre propunerile prezentate s-a numărat introducerea unor „urne inteligente”, care să poată scana și număra buletinele de vot.

„Mă gândesc că am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente, în sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare, sau am putea să avem chiar urne într-un viitor care nu doar să scaneze, ci și să poată scoate și opțiunile de vot”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Propunerea ar presupune o schimbare importantă a modului în care sunt gestionate buletinele după introducerea lor în urnă. Țuțuianu a vorbit anterior și despre folosirea unor urne transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor introduse.

O altă propunere prezentată de președintele AEP a vizat simplificarea buletinelor de vot, în special în situațiile în care există un număr foarte mare de candidați.

Țuțuianu a dat exemplul unor state în care pe buletin sunt trecute partidele politice, iar listele complete cu candidații sunt afișate la secția de votare și făcute publice prin mijloacele de comunicare ale formațiunilor.

Într-un asemenea sistem, pe buletin ar apărea partidele și candidații independenți, ceea ce ar permite, în opinia lui Țuțuianu, ca unele buletine să fie reduse la o singură pagină.

El a spus că această schimbare ar reduce costurile și ar simplifica numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor.

Adrian Țuțuianu a propus și renunțarea la ștampilele cu mențiunea „VOTAT” și la tuș.

„Cred că a venit vremea să renunțăm și la ștampilele cu mențiunea «VOTAT» și tuș. Putem să folosim și un pix și o căsuță în care cetățeanul să marcheze cu un X, cu un da, opțiunea de vot”, a declarat președintele AEP.

O astfel de modificare ar schimba procedura actuală prin care alegătorii își exprimă opțiunea pe buletinul de vot.

Președintele AEP a susținut că ar trebui renunțat și la autocolantele aplicate pe spatele cărților de identitate.

„De asemenea, este clar că trebuie să renunțăm la celebrele autocolante care se pun pe buletin pentru că actele de identitate noi în format electronic nici măcar nu mai permit asemenea soluții”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Potrivit acestuia, eliminarea ștampilelor, a tușului și a autocolantelor ar reprezenta, alături de celelalte propuneri, soluții care ar putea reduce costurile organizării viitoarelor procese electorale.

Țuțuianu a declarat că propunerile privind logistica electorală ar urma să fie discutate în această toamnă cu autoritățile administrației publice locale. Președintele AEP a spus că ar putea fi realizat și un proiect-pilot pentru a testa modul în care funcționează anumite soluții înainte ca acestea să fie aplicate la nivel mai larg.

„Ne gândim să discutăm aceste chestiuni în această toamnă cu autoritățile administrației publice, eventual să realizăm un proiect-pilot, să vedem cum funcționează anumite lucruri”, a declarat Adrian Țuțuianu.