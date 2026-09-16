Șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar într-un dosar privind documentele electorale întocmite într-o secție de votare din județul Giurgiu la primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025. Anchetatorii suspectează că ar fi fost consemnată în mod fals prezența unor alegători și contrafăcute 83 de semnături.

O anchetă penală desfășurată în județul Giurgiu vizează modul în care au fost întocmite documentele și evidențele electorale într-o secție de votare la primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu au dispus reținerea a șapte persoane, cercetate pentru falsificarea documentelor și a evidențelor electorale.

Dosarul vizează în total zece persoane. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Din probele strânse până în acest moment ar fi rezultat că persoanele cercetate, prin funcțiile pe care le aveau în cadrul biroului electoral al unei secții de votare din județul Giurgiu, ar fi participat la falsificarea documentelor și evidențelor electorale.

Anchetatorii suspectează că prezența la vot a unor persoane ar fi fost atestată în mod neadevărat. Totodată, ar fi fost contrafăcute 83 de semnături aflate pe listele electorale permanente și suplimentare, precum și în extrasul din listele electorale folosit pentru urna specială.

Datele de identificare ale persoanelor respective ar fi fost introduse și în sistemul informatic prin care este monitorizată prezența la vot. Potrivit procurorilor, în procesul-verbal referitor la rezultatele finale înregistrate la nivelul secției de votare ar fi fost trecute și date nereale.

În urma cercetărilor, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte persoane. Este vorba despre cinci femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 58 de ani.

În cazul altor trei persoane, o femeie și doi bărbați cu vârste între 46 și 63 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu au pus în executare zece mandate de aducere în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman, în cadrul aceluiași dosar.

Cele șapte persoane reținute urmau să fie prezentate miercuri unității de parchet competente, pentru luarea măsurilor procedurale.

Faptele cercetate ar fi avut loc pe 4 mai 2025, în ziua primului tur al alegerilor pentru funcția de președinte al României.

Ancheta se concentrează asupra unei singure secții de votare din județul Giurgiu și asupra modului în care ar fi fost înregistrată prezența unor alegători și întocmite documentele electorale.

Cercetările sunt în desfășurare, iar măsurile preventive luate până în acest moment nu înlătură prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate de dosar.