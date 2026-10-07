Republica Moldova. Patru asasinate ar fi fost pregătite în Ucraina, inclusiv împotriva unui militar și a unui jurnalist. Pentru executarea lor ar fi fost pusă la dispoziție suma de 400.000 de dolari. Planul, care potrivit anchetatorilor ar fi fost coordonat de servicii secrete rusești, a fost dejucat înainte ca vreuna dintre ținte să fie ucisă. La aproape opt luni de la destructurarea rețelei, unul dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova acuzați în acest dosar a ajuns în fața instanței.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finalizat urmărirea penală în privința unuia dintre cei patru învinuiți din Republica Moldova și a transmis dosarul Judecătoriei Chișinău.

Potrivit anchetei, unul dintre moldovenii implicați în rețea ar fi avut rolul de a recruta persoane care urmau să participe la pregătirea asasinatelor. Acesta ar fi atras în grup opt persoane. După care membrii grupării și-ar fi împărțit responsabilitățile și ar fi trecut la pregătirea atacurilor.

Printre țintele vizate s-ar fi numărat un militar și un jurnalist, iar anchetatorii susțin că gruparea pregătea în total patru omoruri la comandă în Ucraina.

Pentru ca atacurile să poată fi executate fără a atrage atenția, membrii grupării ar fi monitorizat victimele și le-ar fi urmărit programul, deplasările și locurile pe care acestea le frecventau.

Într-unul dintre scenarii, suspecții ar fi încercat să se apropie de ținte folosindu-se de o metodă care să nu ridice suspiciuni. precum deghizarea în curieri ai serviciilor de livrare a mâncării.

Anchetatorii susțin că membrii grupării au mers mai departe de simpla supraveghere a victimelor. Aceștia ar fi stabilit inclusiv modalitatea prin care urmau să primească armele necesare pentru atacuri și ar fi identificat mai multe locuri din diferite sectoare ale Kievului unde armamentul putea fi ascuns.

Pentru executarea celor patru asasinate ar fi fost pusă la dispoziție suma de 400.000 de dolari.

Pentru a îngreuna identificarea celor care urmau să plătească pentru crime, membrii grupării ar fi convenit ca banii să fie transferați prin portofele virtuale, în criptomonedă.

Astfel, potrivit anchetei, planul ar fi inclus nu doar identificarea și supravegherea victimelor, ci și un mecanism de finanțare și aprovizionare cu arme. De asemenea și locuri unde acestea puteau fi ascunse înainte de atacuri.

Unul dintre atacuri ar fi fost pregătit împotriva reprezentantului pentru comunicare din cadrul unei administrații de stat din Ucraina.

Potrivit PCCOCS, o femeie din Ucraina care ar fi făcut parte din grupare ar fi plasat două grenade într-o mașină abandonată aflată în apropierea locului de muncă al persoanei vizate.

Femeia a fost deja condamnată în Ucraina pentru aceste fapte.

Planul nu a ajuns însă la etapa în care cele patru victime să fie ucise. Intervenția forțelor de ordine din Ucraina și Republica Moldova a dus la destructurarea rețelei și la dejucarea asasinatelor.

În timpul perchezițiilor desfășurate în cadrul dosarului, oamenii legii au descoperit grenade, detonatoare pentru explozibili și dispozitive care puteau fi activate de la distanță.

Anchetatorii au ridicat și arme de foc, inclusiv o mitralieră de tip Kalașnikov.

Potrivit procurorilor, aceste descoperiri au reprezentat una dintre componentele importante ale probatoriului acumulat în dosar. PCCOCS anunță că urmărirea penală a fost finalizată în privința unuia dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova vizați în dosar. Acesta se află în arest preventiv, iar cauza penală a fost transmisă Judecătoriei Chișinău pentru examinare.

În privința celorlalți trei învinuiți din Republica Moldova, ancheta continuă. Față de aceștia sunt aplicate măsurile preventive prevăzute de lege. Dosarul a ieșit la iveală în februarie. Atunci autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au anunțat că au dejucat planul de asasinare a unor persoane publice din Ucraina.

Potrivit informațiilor prezentate atunci de oamenii legii, rețeaua ar fi fost coordonată din Republica Moldova și ar fi acționat la comanda serviciilor secrete rusești. În total, 11 persoane au fost reținute în cadrul operațiunii comune. Printre acestea se număra și presupusul recrutor al grupării, Nicolae Andrei Șepeli, despre care autoritățile au precizat că fusese anterior condamnat în Rusia.

Cazul a avut consecințe și la nivel politic. La scurt timp după reținerea lui Nicolae Andrei Șepeli, președinta Maia Sandu a revocat decretul prin care acesta fusese grațiat.

Șepeli fusese condamnat în 2017 în Rusia la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Ulterior, acesta a fost transferat în Republica Moldova. În aprilie 2022 a fost grațiat, fiind considerat la acel moment victimă a traficului de persoane.