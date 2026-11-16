Republica Moldova. Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, candidații care au obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, le-au mulțumit alegătorilor pentru susținere. Cei doi au transmis mesaje de apreciere și față de cetățenii care au votat pentru contracandidații lor. Înaintea turului al doilea, ambii au vorbit despre unitatea autonomiei și necesitatea unor soluții pentru dezvoltarea regiunii.

Alexandr Stoianoglo a declarat că apreciază încrederea pe care i-au acordat-o alegătorii și consideră că scrutinul reprezintă o oportunitate de a continua discuțiile despre viitorul Găgăuziei. Candidatul independent a precizat că nu privește voturile acordate celorlalți concurenți drept un gest de respingere a candidaturii sale. El a subliniat că respectă opțiunea fiecărui alegător.

„Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul de încredere. Și fiecărei persoane care a mers la alegeri, indiferent de candidatul pe care l-a susținut. Nu consider voturile acordate contracandidaților mei drept voturi împotriva mea. Fiecare a făcut propria alegere, iar eu o respect. Urmează turul al doilea. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a continua dialogul nostru despre viitorul Găgăuziei. Vom discuta despre problemele autonomiei, despre soluții concrete și despre ceea ce poate face cu adevărat bașcanul. Nu voi face promisiuni exagerate. Alegerile vor decide cine va deveni bașcan. Dar Găgăuzia este una singură pentru noi toți, indiferent de candidatul pentru care am votat”, a transmis Alexandr Stoianoglo.

La rândul său, Fiodor Gagauz, candidatul susținut de socialiști, care s-a clasat pe locul al doilea, le-a mulțumit alegătorilor, echipei sale și observatorilor electorali. În mesajul publicat pe Facebook, acesta a menționat că respectă opțiunea tuturor cetățenilor, inclusiv a celor care au votat pentru alți candidați.

„În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care au participat la alegeri. Mulțumiri speciale echipei noastre și observatorilor care au muncit până târziu în noapte în secțiile de votare. Potrivit rezultatelor preliminare ale votului, mă calific în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan. Am un respect deosebit pentru toți cei care și-au exprimat astăzi opțiunea, inclusiv pentru cei care au votat alți candidați. Vă mulțumesc pentru interesul și implicarea voastră în viitorul autonomiei. Indiferent de preferințele politice, avem o singură Găgăuzie și o singură dorință comună: ca aceasta să se dezvolte, iar oamenii noștri să trăiască decent”, a declarat Fiodor Gagauz.

Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de autoritățile electorale după scrutinul din 15 noiembrie, Alexandr Stoianoglo s-a clasat pe primul loc, cu 38,44% din voturi. Pe poziția a doua s-a situat Fiodor Gagauz, susținut de 24,22% dintre alegători.

Niciunul dintre cei opt candidați înscriși în cursă nu a reușit să obțină majoritatea necesară pentru a câștiga funcția de bașcan din primul tur.

La alegerile pentru conducerea autonomiei și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au participat 48.749 de persoane. Prezența la urne a fost de 37,6%.

Scrutinul anticipat pentru funcția de bașcan a fost organizat după condamnarea definitivă a Evgheniei Guțul la șapte ani de închisoare. Dosarul vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Pentru conducerea autonomiei și-au depus candidaturile opt persoane. Trei au fost desemnate de partide politice, iar cinci au candidat independent. În aceeași zi, pe 15 noiembrie, au avut loc și alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Scrutinul regional s-a desfășurat la aproximativ un an după expirarea mandatului actualilor deputați locali.

Organizarea alegerilor legislative din autonomie a fost amânată de mai multe ori. Blocajul a fost provocat de neconcordanțele dintre legislația electorală regională și cea națională, dar și de disputele privind funcționarea autorității electorale locale.

Turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan este programat pentru 29 noiembrie, când alegătorii vor decide cine va conduce autonomia.