Republica Moldova. Prezenţă slabă la urne în autonomia găgăuză, la scrutinul în care au fost aleşi başcanul Găgăuziei şi membrii Adunării populare.

Update: Fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo, ar putea fi noul başcan al Găgăuziei.

După numărarea voturilor din 27 dintre cele 67 de secții de votare, rezultatele preliminare pentru funcția de bașcan al Găgăuziei sunt următoarele:

Alexandr Stoianoglo – 36,77% (5.656 de voturi) Fiodor Găgăuz – 26,54% (4.083 de voturi) Corneliu Dudnic – 16,28% (2.505 voturi) Ivanna Keksal – 7,18% (1.104 voturi) Oleg Garizan – 6,22% (957 de voturi) Serghei Anastasov – 4,02% (619 voturi) Petru Vlah – 2,39% (367 de voturi) Ivan Cîlcic – 0,60% (92 de voturi)

Până la ora 21.00, când s-au închis toate secţiile de votare, şi-au exercitat dreptul la vot 48.749 de alegători și-au exercitat dreptul la vot. Ceea ce reprezintă o prezență de 37,60 la sută.

Totuşi, pragul minim de participare a fost atins, iar alegerile pot fi declarate valabile.

Potrivit datelor preliminare, 48.366 de persoane au votat pe listele de bază, iar alte 383 – pe listele suplimentare.

În listele electorale au fost înregistraţi peste 129 de mii de alegători din regiune.

În cadrul scrutinului au fost înregistrate mai multe cazuri de încălcare a legislaţiei electorale. Astfel, Poliţia a documentat mai mulţi alegători din Comrat şi Ceadîr Lunga, care au fost transportaţi la secţiile de votarePolițiștii au identificat astăzi, la Comrat și Ceadîr-Lunga, mai multe persoane care ar fi transportat ilegal alegători către secțiile de votare.

Cazurile sunt investigate pentru a stabili toate circumstanțele și eventuale încălcări ale legislației electorale.

Au fost semnalate și două cazuri de agitație electorală în ziua scrutinului. La o secție din Copceac, un reprezentant al unui concurent electoral a fost observat discutând cu alegătorii în afara secției. La o secție din Vulcănești au fost găsite materiale electorale într-un magazin din apropiere.

La o secție din satul Congazul de Sus reprezentanții unor concurenți au fost observaţi că notează numele și prenumele persoanelor care veneau să voteze și transmiteau telefonic informații despre alegătorii prezenți.

Observatorii au mai raportat șase cazuri de încălcare a secretului votului, printre care fotografierea buletinelor și amplasarea necorespunzătoare a cabinelor. De asemenea, au fost înregistrate două incidente de intimidare sau comportament agresiv în secțiile de votare.

Organizaţia Promo-LEX susţine că procesul electoral s-a desfășurat în condiții calme, fără incidente majore care să pună în pericol integritatea scrutinului.

Activitatea birourilor electorale a fost apreciată drept bună sau foarte bună în 95% dintre cazuri, iar membrii acestora au cooperat cu observatorii.

Pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei candidează opt persoane. Iar pentru cele 35 de mandate de deputat concurează 132 de candidați.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 42 de candidații la funcția de deputat sunt desemnați de partide politice, iar 90 sunt independenți. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris trei candidați desemnați de partide și cinci independenți.