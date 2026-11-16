Dan Voiculescu: Cum ne vindecăm de ură?

Omul de afaceri Dan Voiculescu a scris, pe blogul său, despre vindecarea de ură și atenția la opinia și motivațiile celuilalt.

„Fiecare om gândește în felul lui. Fiecare alege cum crede.

Ce facem cu cel care gândește, alege și crede altfel decât noi?

De obicei, sunt două abordări.

În una dintre ele, îi respingem categoric opțiunea. Fie îl desființăm agresiv, fie îl luăm în râs, îi punem o etichetă și îi întoarcem spatele.

În cealaltă, încercăm să-l înțelegem. Ce conține opinia lui? Cum și-a format-o? Ce a trăit? Ce își dorește? Ne atacă sau se apără?

Ne punem aceste întrebări nu neapărat pentru a ne schimba noi părerea. Miza responsabilă este să ajungem la perspective compatibile. Să putem trăi împreună, chiar dacă avem opinii diferite”, scrie fostul politician.

„O părere respinsă agresiv nu dispare pur și simplu. Omul redus la tăcere se închide și devine ostil. Acumulează frustrare, își așteaptă revanșa. Astfel se dezintegrează familii, prietenii, colaborări profesionale, iar întreaga societate se rupe în tabere care se urăsc reciproc.

În schimb, atenția la opinia și motivațiile celuilalt reduce tensiunea. Chiar dacă, o vreme, cel diferit de noi rămâne ostil, cu timpul sunt șanse mari să se schimbe.

Sigur, vor rămâne mereu și cazuri extreme, oameni care scrâșnesc din dinți și împrăștie ură. Dar cei mai mulți dintre noi, dacă primesc curiozitate și un zâmbet în loc de respingere și înjurătură, vor începe la un moment dat să zâmbească.

„Întoarce și obrazul celălalt” nu este doar o lecție de bunătate creștină, ci și o formă de a-ți educa aproapele.

Omul ascultat lasă garda jos. Diferențele pot rămâne, e firesc să rămână, dar dialogul devine posibil.

Schimbarea de abordare poate începe de acasă”.

„Tinerii și bătrânii din aceeași familie văd lumea diferit. De aceea propun un exercițiu:

Data viitoare când vă contraziceți, căutați sâmburele de adevăr din opinia celuilalt. Bunicul are în spate o viață de experiență. Nepotul vede o lume nouă, pe care bunicul o cunoaște mai puțin. Ascultați-vă reciproc. Întrebați „De ce crezi asta?”, în loc de „Habar n-ai!”

Veți ajunge să vă apropiați cu adevărat și nu va mai rămâne loc pentru ură între voi.

Lăsați un mesaj în comentarii despre rezultatul acestui exercițiu.

Transmiteți și altora experiența voastră”, încheie omul de afaceri.