Profesorul Dan Voiculescu susține că România are motive să discute despre impozitarea progresivă a veniturilor foarte mari, dar avertizează că o asemenea reformă poate face rău economiei dacă pragurile sunt stabilite prea jos.

Într-un articol publicat pe blogul său, el arată că o presiune fiscală suplimentară asupra clasei de mijloc ar afecta consumul și investițiile și ar amplifica nemulțumirea față de stat.

Dan Voiculescu spune că progresivitatea are o justificare etică. Cei care și-au construit o avere pot contribui mai mult la prosperitatea societății în care au reușit. Efectele economice ale unei astfel de schimbări depind însă de nivelul veniturilor de la care ar începe taxarea suplimentară.

„Povara impozitelor nu trebuie să lovească în clasa de mijloc”, scrie profesorul. El îi menționează pe medici, ingineri, avocați și antreprenori printre cei care susțin economia prin muncă, economii, investiții și consum. În opinia sa, creșterea poverii fiscale pentru aceste categorii ar putea duce la regres economic și la adâncirea tensiunilor sociale.

Pentru România, el cere o analiză care să ia în calcul și efectele unei taxări excesive. Printre riscurile semnalate se află creșterea evaziunii, relocarea în alte state și reducerea capitalului disponibil pentru investiții.

Profesorul își reafirmă și poziția privind neimpozitarea profitului reinvestit, măsură pe care spune că o susține de peste 30 de ani. Argumentul său este că profitul care se întoarce în economie sub formă de investiții poate finanța dezvoltarea companiilor și crearea de locuri de muncă.