Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost trimis în judecată de Parchetul Militar în dosarul achiziției unui elicopter.

Decizia de trimitere în judecată vine după ce, pe 11 septembrie, procurorii i-au adus oficial la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul care vizează achiziția unui elicopter destinat Inspectoratului General de Aviație.

Ancheta are în centru un aparat transferat din Marea Britanie în anul 2017, în urma unui incident în care un elicopter a fost pierdut într-o misiune desfășurată în Republica Moldova.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este vizat în anchetă pentru complicitate la contrabandă. Raed Arafat fusese pus sub acuzare încă din luna aprilie, însă a respins acuzațiile formulate de procurori și a susținut că este victima unei campanii de discreditare.

Dosarul este unul amplu și vizează 17 persoane. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în cauză depășește un milion de euro. Procurorii ar fi dispus și instituirea unor măsuri asigurătorii, fiind pus sechestru pe conturile persoanelor cercetate.

Ancheta se concentrează asupra modului în care elicopterul a ajuns în România și asupra operațiunilor derulate în legătură cu transferul aparatului. Elicopterul provenea din Marea Britanie și a fost primit în 2017 ca despăgubire pentru un aparat pierdut în timpul unei misiuni din Republica Moldova.

Potrivit explicațiilor oferite de Arafat, Inspectoratul General de Aviație avea două variante. Prima presupunea încasarea despăgubirii din polița de asigurare CASCO, ceea ce ar fi însemnat intrarea banilor în bugetul de stat, dar fără garanția unei achiziții rapide a unui alt elicopter.

Șeful DSU Raed Arafat a respins în mod constant acuzațiile care îi sunt aduse și a afirmat că dosarul face parte dintr-o campanie menită să îi afecteze imaginea publică.

„Ambele motivări spun că judecătorii nu văd contrabanda, că nu văd decât un dosar civil. Înteleg că este o extindere pe un anumit articol. Nu înțeleg dosarul în general, din moment ce avem doi judecatori care pun sub semnul întrebării cazul de contrabandă. După 10 ani am rămas cu acest dosar de contrabandă. Este o extindere, nu e nimic nou. Nu știu ce decide procurorul, nu există probe noi după10 ani", a declarat șeful DSU.