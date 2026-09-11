Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat a ajuns vineri la Parchetul Militar, unde procurorii i-au adus oficial la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul care vizează achiziția unui elicopter destinat Inspectoratului General de Aviație.

Ancheta are în centru un aparat transferat din Marea Britanie în anul 2017, în urma unui incident în care un elicopter a fost pierdut într-o misiune desfășurată în Republica Moldova.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este vizat în anchetă pentru complicitate la contrabandă. Raed Arafat fusese pus sub acuzare încă din luna aprilie, însă a respins acuzațiile formulate de procurori și a susținut că este victima unei campanii de discreditare.

Dosarul este unul amplu și vizează 17 persoane. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în cauză depășește un milion de euro. Procurorii ar fi dispus și instituirea unor măsuri asigurătorii, fiind pus sechestru pe conturile persoanelor cercetate.

Ancheta se concentrează asupra modului în care elicopterul a ajuns în România și asupra operațiunilor derulate în legătură cu transferul aparatului. Elicopterul provenea din Marea Britanie și a fost primit în 2017 ca despăgubire pentru un aparat pierdut în timpul unei misiuni din Republica Moldova.

Prezența lui Raed Arafat la Parchetul Militar reprezintă un nou moment important în anchetă. Procurorii urmează să îi comunice oficial acuzațiile și calitatea procesuală în dosarul privind elicopterul.

Șeful DSU Raed Arafat a respins în mod constant acuzațiile care îi sunt aduse și a afirmat că dosarul face parte dintr-o campanie menită să îi afecteze imaginea publică.

Ancheta în dosarul elicopterului destinat Inspectoratului General de Aviație continuă, iar procurorii trebuie să stabilească exact responsabilitățile fiecăreia dintre cele 17 persoane vizate și dacă faptele cercetate au produs prejudiciul estimat la peste un milion de euro.