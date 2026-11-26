Senatoarea Nicoleta Pauliuc a solicitat Tribunalului București suspendarea deciziei Biroului Politic Național al PNL care prevede excluderea din grupurile parlamentare a liberalilor care refuză să își retragă acțiunile în instanță împotriva partidului. Procesul a fost deschis miercuri, 25 noiembrie, în aceeași zi în care Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar liberal.

Dosarul înregistrat la Tribunalul București are ca obiect „ordonanţă preşedinţială suspendare efecte Dc.61/08.11.2026 BPN-PNL”, iar judecătorii au stabilit primul termen pentru data de 9 decembrie, potrivit Agerpres.

Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost sancționate după ce au refuzat să renunțe la acțiunile judiciare inițiate anterior împotriva formațiunii politice. Cele două senatoare au fost înlocuite și din comisiile parlamentare în care activau, locurile acestora fiind preluate de alți reprezentanți ai PNL.

Biroul Politic Național al PNL a stabilit, în ședința din 8 noiembrie, un termen de zece zile în care membrii partidului care au contestat în instanță hotărârile conducerii și care, potrivit formațiunii, au blocat activitatea acesteia să își retragă acțiunile judiciare și să decidă asupra parcursului lor politic.

Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că parlamentarii care nu se vor conforma acestei hotărâri vor fi excluși din grupurile parlamentare ale partidului.

O altă acțiune împotriva formațiunii a fost depusă la Tribunalul București, pe 18 noiembrie, de deputatul Ciprian Pandea. Dosarul are ca obiect "anulare Dc.65/08.11.2026 BPN-PNL".

La începutul lunii noiembrie, Ciprian Pandea a fost înlocuit din funcția de președinte al organizației județene PNL Călărași.

Deciziile adoptate de conducerea PNL au fost contestate în justiție de 16 membri ai formațiunii, printre care se numără și parlamentari sancționați pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

Este vorba despre Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihai Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.

În urma unei acțiuni judiciare inițiate de contestatarii conducerii liberale, Tribunalul București a decis, pe 13 iulie, suspendarea tuturor hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al PNL.

Printre deciziile suspendate s-au numărat realegerea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al formațiunii și reconfirmarea poziției partidului de a nu mai participa la o coaliție cu PSD.

Tot în cadrul congresului fusese stabilită excluderea din PNL a membrilor care ar vota, ar susține sau ar participa la formarea unui guvern alături de social-democrați.