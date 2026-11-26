HAI România! Noua birocrație europeană a ambalajelor, un coșmar pentru comercianți! Cum vom fi afectați ?







Din 12 august 2026 se aplică direct în România Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR). Acesta cere ca fiecare ambalaj pus pe piață să aibă documentație tehnică și declarație de conformitate. Discutăm ce înseamnă noile reguli pentru producători, importatori, distribuitori și retaileri, de la marile companii la firmele mici, și cum își pot organiza firmele conformarea.

Interlocutor: Marius Brînzea, Director de Strategie Reciclad'OR #PicaturaDeBusiness #PPWR #ambalaje #reciclare #economiecirculara #RegulamentUE #UniuneaEuropeana #retail #antreprenori #conformitate #sustenabilitate #businessromania #EVZ #HaiRomania #Capital