Regia Națională a Pădurilor (Romsilva) scoate la vânzare 27.233 de pomi de Crăciun în acest sezon al sărbătorilor de iarnă, a anunțat joi instituția. Prețurile pornesc de la 19 lei pentru un molid și ajung la 42 de lei pentru un brad de până la trei metri înălțime.

Din totalul exemplarelor pregătite pentru vânzare prin unitățile teritoriale, 21.682 de pomi provin din culturi specializate din pepinierele silvice ale Romsilva, iar restul rezultă din lucrări silvice autorizate de rărire a pădurilor regenerate natural, unde densitatea puieților este excesivă.

Tarifele variază în funcție de specie, înălțime și modul de recoltare (tăiat sau cu balot la rădăcină):

-molid tăiat (înălțime sub 1,3 metri): de la 19 lei;

-brad tăiat (înălțime între 2 și 3 metri): până la 42 de lei;

-pomi cu balot la rădăcină (0,5 – 2 metri): de la 41 de lei (fără TVA), din speciile brad alb, brad argintiu sau brad de Caucaz, disponibili direct din pepinierele silvice. Aceștia pot fi replantați după sărbători;

-pomi de peste 3 metri: sunt încadrați la comenzi speciale, iar tariful este stabilit individual de fiecare direcție silvică.

Reprezentanții instituției precizează că prioritate la cumpărare au persoanele fizice, firmele putând achiziționa pomi doar în limita stocului rămas.

„Pomii de Crăciun cu înălţimi de peste trei metri sunt consideraţi comenzi speciale, iar preţul acestora este stabilit la nivelul fiecărei direcţii silvice din cadrul Romsilva. Aacestea sunt preţurile practicate la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de răşinoase, la locul recoltării sau depozitele acestor ocoale silvice. Pentru exemplarele vândute în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare.

De asemenea, Romsilva poate oferi persoanelor interesate, direct din pepinierele silvice, pomi de Crăciun cu balot la rădăcină, din speciile brad alb, brad argintiu sau brad de Caucaz, cu înălţimi între 0,5 şi 2 metri, la preţuri începând de la 41 de lei, fără TVA. Aceştia pot fi replantaţi în natură, după sezonul sărbătorilor de iarnă, o soluţie recomandată de Romsilva. Prioritate au persoanele fizice, iar în limita excedentului, vor fi comercializaţi pomi de Crăciun şi către persoanele juridice”, se arată în comunicatul Romsilva.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de fond forestier aflat în proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice, pe bază de contract, pentru alte 1,1 milioane de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificare a managementului forestier conform standardelor internaționale.