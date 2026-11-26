Regizorul Cristian Mungiu va participa, în perioada 4–6 decembrie 2026, la Festivalul de Film Românesc de la Washington, unde publicul american va putea urmări trei dintre producțiile sale. Printre filmele selectate se numără „Fjord”, câștigător al trofeului Palme d’Or la Cannes și propunerea României pentru Premiile Oscar 2027. Proiecțiile vor avea loc cu câteva zile înaintea începerii votului preliminar al Academiei Americane de Film.

Festivalul de Film Românesc din capitala Statelor Unite va găzdui o retrospectivă dedicată regizorului Cristian Mungiu, sub titlul „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”. Programul, organizat la cinematograful AMC Georgetown 14, cuprinde trei lungmetraje realizate de cineastul român: „După dealuri” (2012), „R.M.N.” (2022) și „Fjord” (2026).

Regizorul va fi prezent sâmbătă, 5 decembrie, la Washington, unde va participa la întâlniri și discuții cu spectatorii. Organizatorii urmează să comunice informații suplimentare despre programul intervențiilor sale în cadrul festivalului.

Evenimentul precedă etapa preliminară de vot pentru Premiile Oscar 2027, care va începe pe 7 decembrie.

România participă în cursa pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” cu producția „Fjord”, în distribuția căreia se regăsesc Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Nominalizările pentru următoarea ediție a Premiilor Oscar vor fi făcute publice pe 21 ianuarie 2027.

Cristian Mungiu a obținut în 2026, cu filmul „Fjord”, al doilea trofeu Palme d’Or din carieră. Regizorul român a câștigat pentru prima dată distincția Festivalului de Film de la Cannes în 2007, cu producția „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Producțiile selectate pentru retrospectiva de la Washington abordează subiecte precum migrația, identitatea, credința, libertatea, responsabilitatea individuală și apartenența.

Prin această selecție, organizatorii și-au propus să familiarizeze spectatorii americani cu opera cinematografică a regizorului român, în cadrul unui festival dedicat promovării filmelor românești în Statele Unite.

La ediția anterioară a evenimentului, programul a fost deschis de lungmetrajul „Jaful secolului”, în regia Teodorei Ana Mihai, după un scenariu semnat de Cristian Mungiu.

Spectatorii vor putea participa gratuit la proiecțiile organizate la Washington, însă trebuie să își rezerve locurile în prealabil.

Accesul în cinematograf se va face în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile, astfel că efectuarea unei rezervări nu garantează intrarea în sala de proiecție.

Orarul complet al evenimentului și detaliile privind rezervarea locurilor sunt disponibile pe site-ul oficial al Festivalului de Film Românesc de la Washington.