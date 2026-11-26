Mersul trenurilor 2026–2027. Noul mers al trenurilor 2026–2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie, odată cu introducerea unor conexiuni feroviare directe, reducerea duratei călătoriilor pe mai multe rute și extinderea utilizării trenurilor moderne. CFR Călători a anunțat că va asigura zilnic circulația a aproximativ 1.000 de trenuri la nivel național. Modificări sunt prevăzute și pentru transportul internațional, unde anumite curse vor fi deviate sau suspendate din cauza lucrărilor la infrastructură.

Noul program de circulație va cuprinde trenuri din categoriile Regio, InterRegio și InterCity, în compunerea cărora vor fi introduse noi locomotive, rame electrice și vagoane modernizate prin proiecte finanțate din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Transport (PT).

Printre principalele modificări anunțate de CFR Călători se numără reducerea timpilor de deplasare pentru trenurile InterCity care asigură legătura dintre Capitală și mai multe orașe din țară.

Pe ruta București Nord – Craiova vor fi introduse două trenuri InterCity, câte unul pentru fiecare sens de mers, care vor circula fără opriri în stațiile intermediare. Durata călătoriei va fi mai mică de trei ore.

De asemenea, pasagerii care călătoresc spre Brașov sau Cluj-Napoca vor beneficia de timpi de parcurs mai mici.

„Introducerea unei perechi de trenuri Intercity fără opriri intermediare pe relația București Nord – Craiova și retur, cu un timp de parcurs sub 3 ore. Reducerea duratei călătoriei cu trenurile Intercity pe relația București Nord – Brașov, acestea urmând să parcurgă distanța în aproximativ 2 ore și 10 minute. Reducerea timpului de parcurs pentru trenul Intercity pe relația București Nord – Cluj-Napoca la mai puțin de 8 ore”, a transmis CFR Călători.

CFR Călători a anunțat că noul mers al trenurilor va permite utilizarea pe mai multe trasee a materialului rulant achiziționat sau modernizat în cadrul programelor de finanțare europeană.

„În cadrul acestor proiecte au fost modernizate 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive convertite în locomotive electrice cu acumulatori și 124 de vagoane (vagoane clasă și vagoane speciale). Materialul rulant modernizat a fost introdus în compunerea trenurilor InterCity și a multor trenuri InterRegio de pe principalele rute de transport”, se arată în comunicatul companiei.

Operatorul feroviar a introdus deja în circulație rame electrice Alstom Coradia Stream și PESA, repartizate spre operare de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Acestea sunt utilizate pentru serviciile de transport InterRegio și Regio. În prezent, CFR Călători operează 12 rame electrice Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom. Numărul trenurilor moderne disponibile pentru transportul pasagerilor va crește pe parcursul anului viitor.

„Pe parcursul anului 2027, numărul ramelor Alstom Coradia Stream operate de CFR Călători urmează să ajungă la 24, cel al ramelor PESA InterRegio la 22, iar cel al ramelor PESA Regio la 37, ceea ce va permite extinderea utilizării materialului rulant modern pe mai multe relații feroviare”, a mai transmis compania.

Odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, CFR Călători va asigura o conexiune directă între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, cu trenuri InterRegio care vor circula în ambele sensuri.

Trenurile IR 1645 și IR 1646 vor face legătura între București Nord și Cluj-Napoca, prin Deda. În această stație, pasagerii vor avea la dispoziție conexiuni către și dinspre Târgu Mureș. Alte două trenuri, IR 1633 și IR 1638, care circulă între București Nord și Brașov, vor fi transformate în trenuri Regio Expres. Modificarea va permite efectuarea mai multor opriri în stațiile de interes pentru călători, dar și aplicarea unor tarife mai mici.

CFR Călători a prevăzut și extinderea numărului de rute deservite de rame electrice Alstom Coradia Stream și PESA.

Trenurile InterRegio formate din rame Alstom Coradia Stream sunt planificate pe următoarele trasee:

București Nord – Suceava;

București Nord – Iași;

București Nord – Galați;

Iași – Cluj-Napoca.

În cazul trenurilor InterRegio operate cu rame electrice PESA, compania a stabilit următoarele relații feroviare:

București Nord – Călărași;

Suceava – Constanța;

Brașov – Cluj-Napoca;

Reșița Nord – Timișoara Nord – Arad;

Cluj-Napoca – Craiova – București Nord.

Noul mers al trenurilor prevede utilizarea ramelor electrice PESA și pentru transportul regional, pe traseele București Nord – Adjud, Bacău – Pașcani, Fetești – Constanța, Brașov – Sfântu Gheorghe și Brașov – Gheorgheni.

Până când operatorul feroviar va prelua ramele electrice PESA, o mare parte dintre cursele Regio incluse în program vor fi efectuate cu trenuri în compunere clasică, formate din locomotive și vagoane.

Restul trenurilor planificate vor fi puse în circulație după ce materialul rulant va intra în administrarea CFR Călători pentru operare.

Modificări vor fi operate și în transportul feroviar internațional. Pentru mai multe trenuri care asigură legături între România și alte state vor fi utilizate vagoane modernizate prin proiectele finanțate din PNRR și Programul Transport, în vederea îmbunătățirii condițiilor de călătorie.

Pasagerii care se deplasează între Târgu Mureș și Budapesta, în ambele sensuri, vor avea la dispoziție conexiuni în stația Deda pentru trenurile internaționale 366 și 367, care circulă între Budapesta și Brașov.

Lucrările programate de CFR SA pe tronsonul Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș vor determina modificarea traseului mai multor trenuri internaționale. Astfel, începând din februarie 2027, trenurile 72, 73, 78 și 79, care asigură legătura dintre București Nord și Budapesta, vor fi redirecționate prin Filiași și Târgu Jiu.

Restricțiile de circulație stabilite pentru infrastructura feroviară de la frontiera Giurgiu Nord – Ruse vor afecta și legăturile cu Bulgaria și Turcia. Trenurile 460 și 461, care deservesc ruta București Nord – Sofia/Varna/Istanbul și retur, nu vor mai circula în cadrul noului program. În cazul trenurilor 1094 și 1095 București Nord – Ruse și retur, circulația va fi asigurată numai până în aprilie 2027.

Din 13 decembrie, pasagerii vor avea posibilitatea de a cumpăra bilete pentru transportul bicicletelor și la trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.

CFR Călători a anunțat și o modificare a aplicației prin care sunt achiziționate biletele online. Aceasta va afișa notificări de tip pop-up prin care utilizatorii vor fi informați despre durata întârzierilor trenurilor.

Pentru călătoriile interne, compania va pune în continuare la dispoziția pasagerilor mai multe oferte comerciale, printre care:

Abonamente destinate diferitelor categorii de călători;

Cardul TrenPlus, care permite achiziționarea unui număr nelimitat de bilete cu o reducere de 25%, timp de un an;

Reducere de 10% pentru biletele dus-întors;

Reducere de până la 10% pentru biletele cumpărate cu anticipație;

Oferte tarifare pentru grupuri.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial www.cfrcalatori.ro, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele de vânzare instalate în gări, precum și de la casele de bilete și agențiile de voiaj ale operatorului feroviar.

CFR Călători a stabilit data de 2 decembrie 2026 pentru începerea vânzării biletelor aferente trenurilor care vor circula potrivit noului program, dar și pentru cursele interne programate în zilele de 11 și 12 decembrie.

În cazul anumitor legături internaționale, vânzarea biletelor nu a început, deoarece operatorul român nu a primit încă orarele de circulație de la administrațiile feroviare partenere.

„Reamintim că emiterea legitimațiilor de călătorie în trafic intern, pentru trenurile cu plecare în zilele de 11 și 12 decembrie 2026, precum și pentru trenurile care vor circula conform noului Mers al Trenurilor 2026–2027 din 13 decembrie 2026, va fi posibilă începând cu data de 2 decembrie 2026. Pentru rutele internaționale operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova (CFM) și Ucraina (UZ), emiterea biletelor nu este încă disponibilă, întrucât CFR Călători nu a primit de la acestea programele de circulație aferente”, a mai transmis CFR Călători.