Cum arată noua ramă electrică Alstom, care o să circule pe ruta București - Arad

CFR Călători a anunțat că a recepționat până în prezent zece trenuri electrice Alstom Coradia din totalul de 12 prevăzute în lotul alocat prin contractul semnat în urmă cu câțiva ani. Prima ramă Coradia, ajunsă în România cu întârziere, a început să transporte pasageri la finalul anului 2024.

Începând de vineri, compania a introdus în circulație o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, care va deservi traseul București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.

Noul tren va opera următoarele curse: IR 16099 București Nord (10:35) – Arad (23:20), din 27 februarie 2026 și IR 16098 Arad (04:31) – București Nord (17:11), din 28 februarie 2026

Operatorul mai are de preluat încă două rame electrice de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Potrivit companiei, trenurile deja introduse în exploatare acoperă mai multe rute importante din țară.

„Ramele deja introduse în exploatare asigură operarea a 14 trenuri pe ruta București Nord – Constanța și retur; a 6 trenuri pe ruta București Nord – Craiova și retur, a două trenuri pe ruta București Nord – Deva și retur și a două trenuri pe ruta București Nord – Arad și retur”, spune CFR Călători.

În ceea ce privește cele 62 de rame regionale contractate, distribuția acestora este următoarea: 34 pentru CFR Călători, 6 pentru Regio Călători, 7 pentru Transferoviar Călători, 8 pentru Interregional Călători, 4 pentru Astra Trans Carpatic și 3 pentru Softrans.

Contractul semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu Alstom în 2024 include, pe lângă 16 locomotive, și servicii de mentenanță și reparații pentru o perioadă de 20 de ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă două decenii. Livrările urmează să înceapă în prima parte a anului 2026, iar locomotivele vor avea un design final roșu închis, înlocuind finisajul albastru utilizat temporar pentru testare.

Primele unități au fost produse în Polonia, iar ulterior fabricația a fost relocată în Germania. La nivel internațional, aceste locomotive sunt omologate în 20 de țări, iar din anul 2000 au fost livrate peste 3.000 de unități. Trenurile parcurg anual, la nivel global, peste 300 de milioane de kilometri.

Alstom produce o gamă variată de echipamente feroviare, de la trenuri de mare viteză și metrouri până la tramvaie și sisteme integrate de infrastructură și semnalizare. Compania activează în 63 de țări și are peste 86.000 de angajați din 184 de naționalități, raportând venituri de 18,5 miliarde de euro în anul financiar încheiat la 31 martie 2025.