Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri de aproape 10% la bilete

Prețul biletelor de tren va crește cu 9,88% începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026. Ajustarea tarifelor se face automat, conform ratei inflației publicate de INS în Buletinul nr. 260/13.10.2025 și legislației în vigoare.

„Conform legii, odată cu planul nou de mers se indexează prețurile cu rata inflației. Alte scumpiri nu vor fi aplicate”, a declarat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Ultima actualizare a biletelor a avut loc la 15 decembrie 2024, când acestea au crescut cu 4,6%. O altă scumpire s-a aplicat pe 31 iulie 2025, ca urmare a majorării TVA de la 19% la 21%. Astfel, tarifele au fost modificate și pentru rezervarea locurilor, care la trenurile InterCity costă acum 6 lei.

Noul Mers al Trenurilor, valabil până în 12 decembrie 2026, prevede circulația zilnică a peste 1.150 de trenuri, împărțite astfel:

-52 trenuri internaționale;

-20 InterCity;

-112 InterRegio;

-26 trenuri sezoniere;

-952 Regio.

CFR Călători precizează că planul de circulație reflectă investițiile în modernizarea serviciilor, introducerea de material rulant nou și operarea unor trenuri suplimentare pentru a răspunde cererii la nivel național și internațional.

În traficul feroviar internațional, legăturile directe vor fi extinse:

-Trenurile IR 72 și IR 73 vor circula direct Budapesta Keleti – București Nord, prelungind traseul care se termina la Craiova;

-Trenurile IR 346 și IR 347 vor merge direct până la Viena Westbahnhof, via Budapesta Kelenfold;

-Relația Baia Mare – Viena Westbahnhof va fi menținută prin trenurile Someș 687/686.

Pentru sezonul estival 2026 vor fi introduse patru trenuri noi pe ruta București Nord – Giurgiu – Ruse și retur, contribuind la dezvoltarea mobilității transfrontaliere. De asemenea, parteneriatul cu compania feroviară ucraineană UZ va continua prin menținerea grupei de vagoane Kiev-Ungheni-București Nord și retur.

Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, staționările trenurilor internaționale vor fi reduse, datorită eliminării controlului documentelor.

Noile vagoane vor fi echipate cu:

-Internet Wi-Fi și prize electrice

-Sisteme de informare audio-video

-Camere de supraveghere

-Toalete ecologice și instalații de climatizare

-Spații speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă

-Vagoane bar-bistro

Unele trenuri InterRegio care leagă București de Mărășești – Suceava/Iași și Brașov vor fi reclasificate în InterCity, utilizând material rulant modernizat prin PNRR.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va pune în circulație rame moderne Alstom Coradia Stream, parte dintr-un lot de 12 unități achiziționate din fonduri europene. Aceste rame pot atinge viteze de până la 160 km/h și vor fi utilizate pe cele mai solicitate rute, inclusiv:

-14 trenuri București Nord-Constanța și retur;

-6 trenuri București Nord-Craiova și retur;

-2 trenuri București Nord-Craiova-Deva și retur;

-2 trenuri București Nord-Arad și retur;

-2 trenuri București Nord- Brașov și retur;

-2 trenuri București Nord -Timișoara Nord și retur;

Până la 1 februarie 2026, se estimează că vor fi operate 11 rame din primul lot de 12. În plus, șapte trenuri formate din rame PESA vor fi introduse pe ruta București – Buzău – Adjud și retur, după finalizarea testelor și recepției.

CFR Călători oferă diverse opțiuni comerciale pentru traficul intern:

-Abonamente pentru categorii speciale de călători

-Cardul TrenPlus: călătorii nelimitate cu reducere de 25%

-Oferta dus-întors: reducere de 10%

-Cumpărare cu anticipație: reducere de până la 10%

Pentru traficul internațional, călătorii pot beneficia de oferte pentru Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Moldova, precum și de abonamentul Interrail.

-Online, pe www.cfrcalatori.ro;

-Prin aplicația mobilă CFR Călători bilete online;

-La automatele din gări și casele de bilete;

-La agențiile de voiaj CFR Călători.