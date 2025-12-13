Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri de aproape 10% la bilete
- Maria Dima
- 13 decembrie 2025, 11:50
Prețul biletelor de tren va crește cu 9,88% începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026. Ajustarea tarifelor se face automat, conform ratei inflației publicate de INS în Buletinul nr. 260/13.10.2025 și legislației în vigoare.
„Conform legii, odată cu planul nou de mers se indexează prețurile cu rata inflației. Alte scumpiri nu vor fi aplicate”, a declarat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.
Ultima actualizare a biletelor a avut loc la 15 decembrie 2024, când acestea au crescut cu 4,6%. O altă scumpire s-a aplicat pe 31 iulie 2025, ca urmare a majorării TVA de la 19% la 21%. Astfel, tarifele au fost modificate și pentru rezervarea locurilor, care la trenurile InterCity costă acum 6 lei.
Noul Mers al Trenurilor: ce schimbări aduce
Noul Mers al Trenurilor, valabil până în 12 decembrie 2026, prevede circulația zilnică a peste 1.150 de trenuri, împărțite astfel:
-52 trenuri internaționale;
-20 InterCity;
-112 InterRegio;
-26 trenuri sezoniere;
-952 Regio.
CFR Călători precizează că planul de circulație reflectă investițiile în modernizarea serviciilor, introducerea de material rulant nou și operarea unor trenuri suplimentare pentru a răspunde cererii la nivel național și internațional.
Traficul internațional
În traficul feroviar internațional, legăturile directe vor fi extinse:
-Trenurile IR 72 și IR 73 vor circula direct Budapesta Keleti – București Nord, prelungind traseul care se termina la Craiova;
-Trenurile IR 346 și IR 347 vor merge direct până la Viena Westbahnhof, via Budapesta Kelenfold;
-Relația Baia Mare – Viena Westbahnhof va fi menținută prin trenurile Someș 687/686.
Pentru sezonul estival 2026 vor fi introduse patru trenuri noi pe ruta București Nord – Giurgiu – Ruse și retur, contribuind la dezvoltarea mobilității transfrontaliere. De asemenea, parteneriatul cu compania feroviară ucraineană UZ va continua prin menținerea grupei de vagoane Kiev-Ungheni-București Nord și retur.
Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, staționările trenurilor internaționale vor fi reduse, datorită eliminării controlului documentelor.
CFR promite călătorii mai confortabile
Noile vagoane vor fi echipate cu:
-Internet Wi-Fi și prize electrice
-Sisteme de informare audio-video
-Camere de supraveghere
-Toalete ecologice și instalații de climatizare
-Spații speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă
-Vagoane bar-bistro
Unele trenuri InterRegio care leagă București de Mărășești – Suceava/Iași și Brașov vor fi reclasificate în InterCity, utilizând material rulant modernizat prin PNRR.
Introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va pune în circulație rame moderne Alstom Coradia Stream, parte dintr-un lot de 12 unități achiziționate din fonduri europene. Aceste rame pot atinge viteze de până la 160 km/h și vor fi utilizate pe cele mai solicitate rute, inclusiv:
-14 trenuri București Nord-Constanța și retur;
-6 trenuri București Nord-Craiova și retur;
-2 trenuri București Nord-Craiova-Deva și retur;
-2 trenuri București Nord-Arad și retur;
-2 trenuri București Nord- Brașov și retur;
-2 trenuri București Nord -Timișoara Nord și retur;
Până la 1 februarie 2026, se estimează că vor fi operate 11 rame din primul lot de 12. În plus, șapte trenuri formate din rame PESA vor fi introduse pe ruta București – Buzău – Adjud și retur, după finalizarea testelor și recepției.
Cum puteți beneficia de reduceri
CFR Călători oferă diverse opțiuni comerciale pentru traficul intern:
-Abonamente pentru categorii speciale de călători
-Cardul TrenPlus: călătorii nelimitate cu reducere de 25%
-Oferta dus-întors: reducere de 10%
-Cumpărare cu anticipație: reducere de până la 10%
Pentru traficul internațional, călătorii pot beneficia de oferte pentru Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Moldova, precum și de abonamentul Interrail.
Biletele pot fi achiziționate:
-Online, pe www.cfrcalatori.ro;
-Prin aplicația mobilă CFR Călători bilete online;
-La automatele din gări și casele de bilete;
-La agențiile de voiaj CFR Călători.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.