Mersul Trenurilor 2025–2026: Rute noi și legături directe spre Budapesta, Viena și Ruse

CFR Călători introduce, începând cu 14 decembrie, noul Mers al Trenurilor 2025–2026, care aduce schimbări majore atât în traficul internațional, cât și în cel intern. Operatorul anunță peste 1.150 de trenuri zilnice, dintre care 52 internaţionale, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 sezoniere și 952 Regio.

O noutate importantă este extinderea trenurilor IR 72 și IR 73, care vor circula pe ruta Budapesta Keleti – București Nord, traseu ce până acum se încheia la Craiova. Măsura creează o legătură directă între cele două capitale.

O altă modificare este revenirea trenurilor IR 346 și IR 347 la Viena Westbahnhof, pe un traseu direct via Budapesta Kelenföld. Și relația Baia Mare – Viena Westbahnhof rămâne în circulație prin trenurile Someș 687/686.

„Aceste măsuri contribuie la fluidizarea circulaţiei şi facilitează accesul pasagerilor la conexiuni internaţionale rapide şi eficiente spre diferite destinaţii europene”, au transmis reprezentanțuu CFR Călători, printr-un comunicat de presă.

Pentru vara anului 2026, operatorul introduce patru trenuri sezoniere pe ruta București Nord-București Progresu-Giurgiu-Ruse, facilitând mobilitatea transfrontalieră între România și Bulgaria.

În noul plan de mers, se menține și grupa directă Kiev-Ungheni-București Nord a trenului Prietenia 401/402, care asigură legătura feroviară cu Ucraina.

Odată cu aderarea României la Schengen, a mai transmis CFR Călători, staţionările trenurilor internaţionale vor fi reduse, eliminându-se controlul documentelor.

Noile vagoane includ Wi-Fi, sisteme audio-video, supraveghere video, prize electrice, climatizare, toalete ecologice, spații pentru persoane cu mobilitate redusă și chiar vagoane bar-bistro.

Însă creșterea standardului de confort duce și la reclasificarea unor trenuri Interregio în Intercity pe rutele București–Mărășești–Suceava/Iași și București–Brașov.

Acestea pot atinge 160 km/h și vor fi folosite, în noul mers, în 26 de trenuri zilnice, dintre care:

-14 între București Nord – Constanța

-6 între București Nord – Craiova

-2 pe București Nord – Craiova – Deva

-2 între București Nord – Arad

-2 între București Nord – Brașov și București Nord – Timișoara Nord

„Estimăm că până la 1 februarie 2026 vor fi operate 11 rame din primul lot de 12”, se mai arată în comunicatul CFR Călători.

În 2026 vor intra în circulație și șapte rame PESA, aflate încă în testare și recepție. Acestea vor fi introduse pe traseul București – Buzău – Adjud și retur, imediat după finalizarea procedurilor tehnice și administrative.

Noul mers vine și cu menținerea ofertelor comerciale – atât interne, cât și internaționale. Pasagerii au la dispoziție:

Cardul TrenPlus: bilete cu 25% reducere timp de un an;

Oferta dus-întors: reducere de 10%;

Cumpărarea cu anticipație: până la 10% reducere;

Abonamente pentru diverse categorii de călători.

Pentru rutele externe, sunt disponibile oferte pentru Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Republica Moldova, precum și abonamentele Interrail. Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 va fi în vigoare până la 12 decembrie 2026, acoperind două sezoane feroviare complete și marcând una dintre cele mai extinse modernizări din ultimul deceniu.