Din Washington, Mihai Popșoi avertizează: „Dacă Ucraina ar cădea, Republica Moldova s-ar confrunta cu riscuri existențiale”

Republica Moldova. Dacă Ucraina ar cădea, Republica Moldova nu ar mai fi în siguranță. Riscurile pentru statul nostru ar fi existențiale. Avertizarea a fost făcută de ministrul de Externe Mihai Popșoi, într-un mesaj clar din Washington, unde a explicat cum interferențele Rusiei amenință democrația, securitatea și viitorul european al țării.

„Am securizat spațiul informațional și instituțiile statului în fața unei avalanșe de ingerințe externe. Moldova este astăzi mult mai rezilientă decât acum 5–6 ani. Pentru noi, Ucraina nu este o abstracțiune. Dacă Ucraina ar cădea, Moldova s-ar confrunta cu riscuri existențiale”, a declarat Mihai Popșoi, în cadrul conferinței „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizată de Hudson Institute la Washington.

Popșoi a mai amintit că Rusia a investit milioane de dolari în încercarea de a influența procesul electoral și de a sabota democrația în Moldova, folosind tactici hibride și rețele de interferență sofisticate.

La același eveniment, analista Leah Kieff, de la Center for Strategic and International Studies (CSIS), a explicat că Republica Moldova devine un teren de testare pentru tacticile Moscovei. Potrivit acesteia, cheltuielile Rusiei pentru destabilizarea țării au crescut constant de la 50 de milioane de dolari în 2023, 200 de milioane în 2024 și 400 de milioane în 2025.

„Aceste atacuri hibride reprezintă un test dur pentru instituțiile statului, dar și pentru reziliența societății civile”, a spus Kieff, subliniind importanța consolidării securității și a parcursului european al Moldovei.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre dificultățile întâmpinate în cadrul alegerilor parlamentare din septembrie și presiunile externe exercitate prin rețele criminale coordonate din afară.

„Interferențele rusești au fost un test dur, dar moldovenii au ales clar direcția europeană. Alegerile din 28 septembrie au fost un examen extrem de dificil. Am avut amenințări la adresa securității, economie sub presiune, peste 100.000 de refugiați ucraineni și interferențe fără precedent”, a spus Grosu.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor a demonstrat sprijinul clar al cetățenilor pentru reforme și parcursul european: 55 de mandate din 101 au revenit partidelor pro-europene.

Grosu a avertizat că pentru o țară mică ca Moldova, investițiile masive ale Rusiei în destabilizare, de ordinul sutelor de milioane de euro, reprezintă un adevărat „tsunami” de amenințări. El a insistat asupra necesității de a rămâne vigilenți, de a investi în consolidarea instituțiilor și de a comunica transparent cu cetățenii pentru a preveni destabilizarea.

În paralel, Popșoi și Grosu au evidențiat progresele Moldovei în procesul de aderare la Uniunea Europeană și rolul țării în peisajul de securitate european, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Oficialii au insistat că angajamentul ferm al Moldovei pe calea euro-atlantică a fost confirmat și de alegerile libere și corecte organizate în 2025, în ciuda presiunilor externe.

Vicepremierul Mihai Popșoi și speakerul Igor Grosu se află în prezent într-o vizită oficială în Statele Unite, participând la conferința Hudson Institute, un think tank american cu tradiție și influență semnificativă în formularea politicilor de securitate. În cadrul acestei vizite, au discutat despre securitatea regională, consolidarea rezilienței Moldovei și oportunitățile de cooperare cu partenerii euro-atlantici.