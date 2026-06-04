Criza industriei din Germania se adâncește, 124.000 de locuri de muncă fiind pierdute doar în anul 2025, potrivit unui raport al firmei de consultanță financiară EY. România este puternic expusă efectelor acestei crize, prin legăturile firmelor din Germania cu furnizori din țara noastră.

Industria din Germania traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. În 2025, companiile industriale din Germania au redus cu 124.100 de locuri de muncă, echivalentul unui declin de 2,3%.

Este al doilea an consecutiv de scădere semnificativă, după pierderea a 56.000 de joburi în 2024. Din 2019 până la sfârșitul anului 2025, sectorul industrial german a eliminat în total 266.200 de posturi, adică aproape 5% din forța de muncă industrială.

Cel mai grav afectată rămâne industria auto – motorul tradițional al economiei germane. Doar în 2025 au dispărut aproape 50.000 de locuri de muncă în acest sector, iar din 2019 până acum pierderile au ajuns la 111.000 (un declin de 13%).

Reduceri importante s-au înregistrat și în industria textilă (-16%) și metalurgică (-13%). Singurele ramuri care au înregistrat creșteri modeste au fost chimia-farmacia și industria electro-tehnică.

Potrivit studiului EY-Industriebarometer, principala cauză este scăderea continuă a vânzărilor (-1,1% în 2025), combinată cu cererea internă slabă, costurile ridicate de producție și concurența agresivă din China, mai ales pe segmentul vehiculelor electrice.

România, care are legături economice foarte strânse cu Germania, resimte din plin efectele acestei crize. Germania este principalul partener comercial al României și principala sursă de investiții străine directe în sectorul industrial, în special auto.

Mii de angajați din fabricile de componente auto din România (Arad, Timișoara, Sibiu, Brașov, Craiova, Pitești etc.) lucrează indirect pentru producătorii germani (Volkswagen, BMW, Mercedes, Continental, Bosch, Schaeffler etc.). O eventuală reducere suplimentară a producției în Germania riscă să ducă la:

scăderea comenzilor pentru furnizorii români;

posibile concedieri sau reduceri de program de lucru în fabricile din România;

scăderea exporturilor românești către Germania (care reprezintă circa 20% din totalul exporturilor României);

încetinirea creșterii economice și presiuni asupra deficitului comercial.

Analiștii avertizează că o criză prelungită în industria germană ar putea afecta semnificativ economia românească în 2026–2027, mai ales în regiunile puternic industrializate din vestul și centrul țării.