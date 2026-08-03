Valul de căldură și lipsa precipitațiilor din ultima perioadă au creat probleme serioase în alimentarea cu apă în județul Constanța. Operatorul regional RAJA Constanța a luat decizia de a raționaliza furnizarea apei potabile pe timpul nopții într-o localitate importantă din județ, ca urmare a consumului uriaș care a depășit capacitatea de stocare a sistemului local.

Locuitorii din localitatea Mihail Kogălniceanu se confruntă cu sistări temporare ale furnizării apei potabile. Măsura se aplică exclusiv pe timpul nopții, pentru a permite refacerea stocurilor din rezervoarele de înmagazinare.

„Pe fondul secetei hidrologice și al temperaturilor ridicate din această perioadă, debitele de apă pompate în localitatea Mihail Kogălniceanu au crescut foarte mult. Din cauza consumului foarte ridicat înregistrat în această perioadă, rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. În această situație, nu se poate asigura distribuția apei în regim continuu pe parcursul întregii zile.

Pentru a permite refacerea rezervelor de apă și pentru a evita apariția unor disfuncționalități majore în rețea, furnizarea apei va fi sistată în fiecare noapte, în intervalul orar 22:00 – 06:00. Măsura va fi menținută până când consumul va reveni la valori care să permită funcționarea normală și în siguranță a sistemului. Pe timpul zilei, alimentarea cu apă se va realiza în regim normal”, anunță RAJA într-un comunicat.

Pentru a minimiza disconfortul creat de aceste întreruperi nocturne, reprezentanții companiei de apă le recomandă cetățenilor să își creeze stocuri minime pentru necesarul casnic. De asemenea, operatorul atrage atenția că folosirea apei potabile pentru alte scopuri agravează starea rețelei.

„Pentru a diminua impactul perioadelor în care furnizarea apei va fi sistată, recomandăm abonaților să își asigure rezerve suficiente de apă pentru uz casnic. Reamintim tuturor consumatorilor din zona afectată că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor de alimentare, ceea ce agravează situația. În perioadele cu temperaturi ridicate și consumuri excesive, astfel de utilizări afectează alimentarea tuturor utilizatorilor racordați la sistem”, precizează RAJA Constanța.

Compania de apă reamintește că legislația din România prioritizează strict utilizarea apei din rețelele publice pentru nevoile gospodărești și populație, interzicând risipa în perioadele de criză hidrologică.

„(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. (4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare. (6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor și al spațiilor verzi, spălatul piețelor și al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.”

„(1) Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei are prioritate faţă de folosirea apei în alte scopuri. De asemenea, au prioritate, faţă de alte folosinţe, alimentarea cu apă pentru animale, refacerea rezervei intangibile de apă după incendii, precum și debitele necesare menținerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic. (4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populației și animalelor, precum și pentru asigurarea igienei și sănătății populației. Aceste ape pot fi utilizate și în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor.”