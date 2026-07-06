Viorel Pașca are în construcție un bloc în comuna Holod și 18 case, acum goale. Se declară sărac

Fără dubii, Viorel Pașca și familia lui dintr-o zonă rurală a județului Bihor nu ar fi putut construi această rețea de azile ilegală în numele milostiveniei, dacă autoritățile locale, instituțiile de asistență socială, primăriile și spitalele, Poliția și-ar fi făcut datoria normală, morală și legală. Aflăm, însă, după aproape 20 de ani, că Bunul Samaritean care ajuta persoanele abandonate și se declară sărac la tv, are acum 18 case și un bloc în construcție.

Pe măsură ce ancheta DIICOT va avansa, procurorii vor ajunge să tragă la răspundere și pe funcționarii statului care nu și-au făcut datoria față de persoanele care au ajuns „clienții” lui Viorel Pașca. Decidenții politici trebuie să evalueze sistemul de sănătate publică și de ajutor social în cazurile extreme pentru că e inuman să lași bolnavii psihici, persoanele cu handicap și fără aparținători să moară pe străzi sau în casele lor insalubre.

În momentul de față, ancheta este centrată pe faptele comise de Viorel Teodor Pașca, de profesie sculer-matrițer, și ale altor 10 persoane inculpate. Procurorii îl consideră infractor pe Viorel Pașca pentru că „a speculat nevoile persoanelor aflate în dificultate, carențele sistemului social și medical, inexistența unor centre suficiente care să asigure îngrijire adecvată persoanelor vulnerabile, lipsa reacțiilor și intervențiilor prompte a autorităților responsabile de situația acestora, dar și empatia persoanelor care au oferit donații și sponsorizări pentru ajutorarea beneficiarilor”.

Pașca povestește cu seninătate, ca un om care a învățat bine lecția pe care o aplică și o spune public de 20 de ani, că lui nu i-a interzis nimeni să primească și să găzduiască la el în casă, pe proprietatea lui, persoane nevoiașe, abandonate sau bolnave. Chiar dacă se prestau și servicii medicale, fără ca această găzduire să fie autorizată, pe acest om nu s-a pus nicio presiune că oprească activitatea, nicio instituție, până în 2025, nu a sesizat Parchetul.

Viorel Pașca are în construcție un bloc în comuna Holod

Pe parcursul cercetărilor, spun procurorii, s-a descoperit că Viorel Pașca deține un bloc în construcție în comuna Holod (aprox. 12 apartamente), pe care intenționează să îl utilizeze pentru primirea femeilor-victime ale abuzului și violenței domestice.

Celelalte imobile, deținute pe numele lui Viorel Pașca și Asociația Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă (*asociație radiată din Registrul furnizorilor acreditați de servicii sociale), sunt situate pe raza jud. Bihor în comuna Holod, sat Dumbrava, în comuna Ceica, sat Incești, în comuna Tinca și în comuna Lăzăreni, sat Bicăcel. În aceste case au găsit procurorii și medicii persoane cu dizabilități psihice, găzduite alături de oameni fără adăpost și fără aparținători.

Cazuri medicale grave împreună cu cazuri sociale, pentru că rețelele statului nu au fost capabile să-și facă datoria, iar politicienii, care acum se grăbesc să dea verdicte, să acuze și să dea vina unii pe alții, nu au îmbunătățit legislația, iar parlamentarii cu birouri în teritoriu, habar nu aveau de activitatea clanului Pașca.

Cine sunt persoanele inculpate, așa cum le-au evaluat procurorii

Liderul grupului, Viorel Teodor Pașca deține funcția de președinte al Asociației Dumbrava ”DPG”, acum radiată, și coordonează toată activitatea. Are 56 de ani, căsătorit, 3 copii/ toți sub control judiciar/, și este de profesie sculer-matrițer.

Figurează cu contract individual de muncă activ în cadrul Comunității Penticostale Regionale, fiind angajat din data de 28.06.2013, în funcția de administrator, pe perioadă nedeterminată, cu un salariu de 4060 lei. Acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

PAȘCA ABEL-TIMOTEI, fiul lui Pașca Viorel, deține funcția de secretar în cadrul Asociației Dumbrava. Are 29 de ani și este căsătorit.

Nu are un alt loc de muncă și domiciliază cu soția în sat Bicăcel, unde este ridicată o altă casă de găzduire a bolnavilor.

PAȘCA VIOREL-EMANUEL, fiul lui Pașca Viorel, 32 de ani, deține funcția de vicepreședinte al Asociației Dumbrava. Este căsătorit, are un copil născut în ianuarie 2025. Inculpat și el în dosar, ca și frații lui.

Este viceprimar al comunei Holod, jud. Bihor. În perioada 04.03.2020-03.11.2020, a fost angajat cu normă parțială, pe perioadă nedeterminată, în funcția de șofer în cadrul Asociației Dumbrava.

PAȘCA DANIEL-SABIN, fiul lui Pașca Viorel, membru în Asociație, are 27 de ani. Este căsătorit, iar ca studii are doar 8 clase.

Figurează în bazele de date cu contract individual de muncă activ, fiind angajat, începând cu data de 12.07.2022, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu un salariu de 4060 lei, în funcția de șofer de autoturisme și camionete, în cadrul Asociației Dumbrava.

PĂCALĂ DELIA MIOARA a deținut funcția de conducător de asociații, filiale și organizații obștești în cadrul Asociației Dumbrava, fiind angajată și în prezent.

Figurează în bazele de date cu contract individual de muncă activ. Este angajată, din iunie 2021, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu un salariu de 4060 lei.

Originară dintr-un sat din județul Cluj, Delia Păcală nu e căsătorită, a lucrat înainte ca lucrător comercial, ospătar sau vânzător la diferite societăți comerciale.

În cadrul Asociației lucrau și nurorile lui Viorel Pașca

PAȘCA IOANA -VIORICA, soția lui Pașca Abel-Timotei, are studii superioare de lungă durată. În perioada 03.03.2022-24.03.2022 (3 săptămâni!), a fost angajată cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu salariu de 3791 lei, în cadrul S.C. DENTAMARK S.R.L. din Oradea. A desfășurat acolo, în scurta perioadă, „activități de asistență stomatologică”.

Anterior, nora lui Viorel Pașca a mai fost angajată în cadrul altor societăți în funcția de lucrător comercial, vânzător, ajutor de ospătar sau ospătar.

Figurează în bazele de date cu contract individual de muncă activ, fiind angajată din 2024, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în funcția de asistent medical generalist, cu un salariu de 4050 lei, în cadrul Asociației Dumbrava.

DAVID RAMONA VIORICA este o altă membră și angajată a Asociației din 2021, cu un salariu de 4060 de lei.

Cum explică procurorii încadrarea juridică a inculpaților

Anchetatorii și-au motivat acțiunea în fața instanței și au consemnat-o și în referatul final. În opinia lor, raportată la prevederile din Codul penal, acțiunea grupului de preluare a persoanelor (victimelor) într-un sistem de dependență totală, sub aparența protecției sociale, în cadrul căruia acestea sunt private de autonomie reală și transformate în surse constante de beneficii patrimoniale, constituie infracțiune.

„Controlul exercitat asupra victimelor nu se realizează ca în majoritatea situațiilor prin agresiune fizică /psihică, ci prin dependență totală și ținerea persoanelor vulnerabile în stare de aservire, întrucât acestea nu sunt capabile să se gestioneze singure (situația persoanelor diagnosticate cu afecțiuni psihice), depind integral de grupare pentru hrană, adăpost, tratament, acte de identitate (în unele cazuri), bani, medicamente și contactul cu exteriorul.

Astfel, specificul acestei forme de exploatare constă, așadar, în faptul că mijlocul de constrângere nu este violența fizică/ psihică, ci confiscarea autonomiei personale sub aparența protecției, prin menținerea persoanelor în stare de aservire.

Elementul fundamental al acestei forme de exploatare îl reprezintă specularea și valorificarea vulnerabilității în scop patrimonial, situație în care persoanele nu mai sunt percepute ca beneficiare ale asistenței, ci drept surse constante de venit.

În aceste condiții, captarea persoanelor vulnerabile sub pretextul protecției sociale și transformarea acestora într-o sursă de venit reprezintă o adaptare a mecanismelor de exploatare la realitățile socio-economice actuale”.