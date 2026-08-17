Un avion Cirrus SR-20 folosit pentru pregătirea piloților Forțelor Aeriene și Spațiale franceze a aterizat de urgență pe drumul național 113, în zona Salon-de-Provence, iar aeronava a luat foc după impactul cu un parapet, potrivit Ministerului Francez al Apărării. Instructorul și elevul pilot aflați la bord au fost răniți ușor.

Incidentul s-a produs în timpul unui zbor de instrucție efectuat de la baza aeriană 701 din Salon-de-Provence, în departamentul Bouches-du-Rhône.

Potrivit Forțelor Aeriene franceze, cei doi membri ai echipajului erau conștienți și au fost preluați imediat de echipele medicale ale bazei.

Potrivit primarului din Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, avionul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe drumul național 113, în timp ce pe șosea circulau și alte vehicule.

Aeronava ar fi lovit un parapet în timpul aterizării, după care a izbucnit un incendiu. Aproximativ 30 de pompieri din departamentul Bouches-du-Rhône au intervenit pentru stingerea focului.

Primarul a calificat aterizarea drept o reușită, având în vedere circumstanțele. „Trebuie să aplaudăm dexteritatea profesorului instructor”, a declarat Nicolas Isnard, citat de Le Figaro Marseille.

Forțele Aeriene și Spațiale franceze au precizat că la bord se aflau un instructor și un elev pilot. Ambii au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale.

🔴 Crash d’un Cirrus SR-20 de la base aérienne 701, lors d’un vol d’instruction à Salon-de-Provence. Les deux membres d’équipage, légèrement blessés, ont pu donner l’alerte. pic.twitter.com/wrIvm12htc — air plus news (@airplusnews) August 17, 2026

Potrivit comunicatului militar, incidentul a avut loc în timpul unui zbor de instrucție. Cauza exactă a problemei care a determinat echipajul să aterizeze de urgență nu a fost stabilită deocamdată.

Autoritățile au deschis două investigații pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

Biroul de Anchete și Securitate Aeronautică de Stat (BEA-E) va desfășura o anchetă tehnică pentru a determina cauzele incidentului.

În paralel, Secția de Cercetare a Jandarmeriei Aeriene și Spațiale a fost sesizată pentru o anchetă judiciară.

La acest moment, autoritățile franceze nu au indicat existența altor victime și nici nu au comunicat cauza exactă a incidentului în zbor.

Cirrus SR-20 este utilizat de armata franceză pentru formarea inițială a viitorilor piloți. Aeronava este destinată învățării pilotajului și a principalelor proceduri de zbor.

Avioanele de acest tip sunt staționate la baza aeriană 701 din Salon-de-Provence și sunt operate în cadrul Centrului de Formare Aeronautică Militară Inițială (CFAMI), componentă a Școlii Aeriene și Spațiale.

Ministerul francez al Apărării precizează că viitoarele echipaje ale Forțelor Aeriene și Spațiale efectuează la Salon-de-Provence primele zboruri de instrucție. Documentele oficiale ale bazei indică existența unei flote de Cirrus SR20 și SR22 utilizate pentru pregătirea aviatorilor militari.

Un document oficial al Ministerului francez al Apărării confirmă, de asemenea, rolul Cirrus SR-20 în formarea inițială a piloților și faptul că aeronavele sunt staționate la baza 701 din Salon-de-Provence.