Șapte persoane au murit și cel puțin alte cinci au fost rănite luni, 17 august, într-un incident de tip busculadă produs la templul Ashok Dham din districtul Lakhisarai, statul Bihar, în estul Indiei, după ce un stâlp de electricitate s-ar fi prăbușit și ar fi provocat panică în rândul credincioșilor, potrivit Reuters . Autoritățile verifică în continuare cauza exactă a incidentului.

Templul era vizitat de un număr mare de credincioși care participau la ritualuri religioase în perioada unei luni sfinte hinduse. Poliția nu a stabilit încă dacă prăbușirea stâlpului și posibilele electrocutări au fost cauza directă a busculadei sau dacă au existat și alți factori care au dus la aglomerație și panică.

Shivam Kumar, un oficial de rang înalt din poliția locală, a declarat pentru agenția ANI că informațiile preliminare indică prăbușirea unui stâlp electric și posibilitatea ca mai multe persoane să fi fost electrocutate.

„Se spune că acolo a căzut un stâlp electric, iar oamenii au fost electrocutați, ceea ce a dus la o situație asemănătoare unei busculade”, a declarat oficialul.

El a precizat însă că autoritățile nu pot confirma cauza exactă până când toate circumstanțele nu vor fi verificate.

Reuters relatează că cel puțin cinci persoane au fost rănite. Imaginile difuzate de televiziunile indiene au arătat rude ale victimelor în spitale și echipe de intervenție care transportau persoane rănite pe tărgi.

Autoritățile din Lakhisarai încearcă să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor și dacă prăbușirea stâlpului a provocat direct panica în mulțime.

In #Bihar's #Lakhisarai, 7 women have died in a stampede at the Ashok Dham temple. Lines had formed at the temple since 12:00 AM for darshan of Lord Shiva due to #NagPanchami and the Monday of Sawan. An electricity pole had fallen on this route at night. Thousands of people were… pic.twitter.com/73EDHaU1Mv — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 17, 2026

Deocamdată, termenul de „incident de tip busculadă” este folosit deoarece mecanismul exact al tragediei nu a fost stabilit oficial. Numărul victimelor și al persoanelor rănite poate, de asemenea, să fie actualizat pe măsură ce autoritățile verifică informațiile.

Districtul Lakhisarai descrie Ashok Dham drept un important templu dedicat zeului Shiva. Lăcașul atrage mii de credincioși în perioadele religioase importante, inclusiv în luna Shravan.

Incidentele produse în timpul marilor adunări religioase reprezintă o problemă recurentă în India, unde milioane de oameni participă anual la pelerinaje și festivaluri.

În ianuarie 2025, o busculadă produsă la festivalul Maha Kumbh din Prayagraj a provocat moartea a cel puțin 30 de persoane, în timp ce zeci de milioane de credincioși se aflau în zonă pentru ritualurile religioase.

Ashok Dham nu este la prima situație de acest tip. În august 2019, o busculadă provocată de aglomerație la același templu a dus la moartea unei persoane și rănirea mai multor credincioși, potrivit unei relatări ANI preluate de NDTV.