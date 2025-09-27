International

Busculadă în India: 36 de morți și peste 50 de răniți la mitingul actorului Vijay

Comentează știrea
Busculadă în India: 36 de morți și peste 50 de răniți la mitingul actorului VijaySursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters.

Ministrul-șef MK Stalin a precizat că printre victime se numără opt copii și 16 femei. Incidentul a avut loc în districtul Karur, în timpul unui miting al partidului Tamilaga Vettri Kazhagam, fondat de Vijay.

Parlamentarul Senthil Balaji a transmis că 58 de persoane au fost spitalizate în urma busculadei.

Vijay, actorul care atrage mulțimi uriașe

Vijay este unul dintre cei mai cunoscuți actori ai cinematografiei tamile din ultimele trei decenii și a atras mulțimi numeroase la întâlnirile sale publice de la lansarea partidului său, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024. Partidul său concurează atât cu DMK, partidul de guvernământ, cât și cu Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi, în perspectiva alegerilor statale de la începutul anului 2026.

Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Videoclipurile difuzate de mass-media locală arată mii de oameni înconjurând un vehicul de campanie pe acoperișul căruia se afla Vijay, vorbind și interacționând cu mulțimea. În timpul incidentului, Vijay arunca sticle cu apă către susținătorii care leșinau și chema poliția în ajutor când mulțimea a devenit incontrolabilă.

Mesajul lui Vijay și reacția autorităților

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris”, a scris Vijay pe X. „Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru însănătoșirea rapidă a celor care sunt internați în spital.”

MK Stalin a anunțat că va acorda câte 1 milion de rupii indiene (aproximativ 11.280 dolari) familiilor victimelor și a înființat o comisie de anchetă.

Probleme de siguranță repetate la mitingurile lui Vijay

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay sunt marcate de probleme de siguranță. La prima reuniune a partidului său, în octombrie anul trecut, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața.

În ciuda restricțiilor impuse de poliție, inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare, amploarea participării publice a depășit adesea capacitatea infrastructurii locale, generând incidente grave.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham
06:34 - Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale