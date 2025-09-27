Busculadă în India: 36 de morți și peste 50 de răniți la mitingul actorului Vijay

Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters.

Ministrul-șef MK Stalin a precizat că printre victime se numără opt copii și 16 femei. Incidentul a avut loc în districtul Karur, în timpul unui miting al partidului Tamilaga Vettri Kazhagam, fondat de Vijay.

Parlamentarul Senthil Balaji a transmis că 58 de persoane au fost spitalizate în urma busculadei.

Vijay este unul dintre cei mai cunoscuți actori ai cinematografiei tamile din ultimele trei decenii și a atras mulțimi numeroase la întâlnirile sale publice de la lansarea partidului său, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024. Partidul său concurează atât cu DMK, partidul de guvernământ, cât și cu Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi, în perspectiva alegerilor statale de la începutul anului 2026.

Videoclipurile difuzate de mass-media locală arată mii de oameni înconjurând un vehicul de campanie pe acoperișul căruia se afla Vijay, vorbind și interacționând cu mulțimea. În timpul incidentului, Vijay arunca sticle cu apă către susținătorii care leșinau și chema poliția în ajutor când mulțimea a devenit incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris”, a scris Vijay pe X. „Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru însănătoșirea rapidă a celor care sunt internați în spital.”

MK Stalin a anunțat că va acorda câte 1 milion de rupii indiene (aproximativ 11.280 dolari) familiilor victimelor și a înființat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay sunt marcate de probleme de siguranță. La prima reuniune a partidului său, în octombrie anul trecut, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața.

În ciuda restricțiilor impuse de poliție, inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare, amploarea participării publice a depășit adesea capacitatea infrastructurii locale, generând incidente grave.