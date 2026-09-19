Un parapantist a fost rănit grav, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în masivul Leaota, în zona vârfului Priseaca. Pentru evacuarea victimei a fost solicitat sprijinul unui elicopter SMURD de la Punctul de Operare Aeromedicală Brașov, în timp ce salvamontiștii s-au deplasat terestru către locul accidentului.

Potrivit Salvamont Argeș, parapantistul a suferit un accident în timpul zborului și se afla în stare gravă. Salvatorii au încercat să stabilească cea mai sigură modalitate de extragere din zona montană, dificil accesibilă.

În paralel cu intervenția aeriană, salvamontiștii din cadrul formației Câmpulung s-au deplasat pedestru spre victimă pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a sprijini operațiunea de evacuare. Intervenția a fost îngreunată de relieful specific zonei montane.

O a doua misiune de salvare a fost desfășurată simultan în masivul Piatra Craiului, în zona Colții Găinii. Acolo, o persoană a solicitat ajutor după ce a ajuns epuizată și a acuzat crampe musculare, nemaiputând să continue deplasarea.

Salvamontiștii din cadrul formației Câmpulung au fost mobilizați și pentru această intervenție. Echipele s-au deplasat către persoana aflată în dificultate pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a o ajuta să ajungă în siguranță într-o zonă accesibilă.

Cele două operațiuni s-au desfășurat în același timp, în masive montane diferite, ceea ce a presupus mobilizarea salvatorilor disponibili și adaptarea intervențiilor la condițiile din teren.

În cazul parapantistului, elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Brașov a fost folosit pentru extragerea victimei din zona accidentului. Informațiile publicate ulterior arată că acesta a fost preluat de elicopter și transferat unei ambulanțe la Brașov.

Salvamont Argeș atrage în mod constant atenția asupra dificultății intervențiilor în zonele montane, unde accesul echipelor de salvare poate fi limitat de teren și de condițiile meteorologice.