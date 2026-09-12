Update 12:38. Update 13:38. Ipoteza unui act intenționat este, în acest moment, principala pistă urmărită de poliția judiciară din Rouen, care a preluat ancheta privind deraierea unui tren produsă vineri seara, în nordul Franței. Trenul TER transporta 186 de pasageri pe ruta Rouen–Caen atunci când a deraiat, vineri seara. În urma incidentului, 44 de persoane au fost rănite, iar o tânără a fost evacuată „de urgenţă”, potrivit informațiilor transmise de prefectura departamentului Seine-Maritime și de parchet.

Accident feroviar în Franța. Un tren regional care circula în Normandia, între Rouen şi Caen, a deraiat vineri seara în apropierea localităţii Cleon. Accidentul s-a soldat cu 44 de răniţi, dintre care o tânără de 18 ani a fost transportată cu elicopterul la spital în stare critică, au anunțat autorităţile din Franța, potrivit AFP.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, ora locală, în apropierea localităţii Cleon. În urma deraierii, autorităţile au desfășurat o amplă intervenţie, potrivit sursei.

La faţa locului au ajuns 130 de pompieri, cinci echipe medicale şi aproximativ 80 de vehicule pentru operaţiunile de salvare şi acordarea primului ajutor.

Procurorul din Rouen, Sebastien Gallois, a anunţat că o pasageră în vârstă de 18 ani a fost transportată cu elicopterul la spital, starea acesteia fiind critică.

Alte 43 de persoane au fost rănite, însă leziunile acestora au fost mai puţin grave şi au primit îngrijiri medicale.

Poliţia judiciară a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs accidentul feroviar.

Mecanicul trenului a fost supus unor teste pentru alcool şi droguri. Potrivit procurorului, rezultatele au fost negative.

Deocamdată, autorităţile nu au stabilit cauza deraierii. Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul a fost provocat de o problemă tehnică, de starea infrastructurii sau de un alt factor.

Procurorul adjunct Marie-Valerie Albert a declarat că investigaţia ar putea dura o perioadă îndelungată.

„Ancheta va fi de durată”, a arătat el.

SNCF, compania naţională de căi ferate din Franţa, a transmis că va sprijini investigaţia şi că va pune la dispoziţia anchetatorilor informaţiile necesare.

Compania a promis „cooperare deplină şi transparenţă totală” în investigaţia privind accidentul.