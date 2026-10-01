Franța și Germania dețin împreună aproximativ 35% din rezervele de urgență de motorină și petrol ale Uniunii Europene, iar administrația Trump face presiuni asupra blocului comunitar pentru eliberarea unor stocuri, în contextul creșterii puternice a prețurilor la carburanți. Datele Eurostat arată că statele UE aveau, în mai 2025, aproape 39 de milioane de tone de astfel de produse în rezervele de urgență.

Franța avea 8,24 milioane de tone de motorină și gasoil în stocurile de urgență, iar Germania 5,60 milioane de tone. Împreună, cele două state ajungeau la aproximativ 13,84 milioane de tone, adică peste o treime din totalul de 38,98 milioane de tone înregistrat la nivelul UE.

Presiunea americană vine într-un moment în care piețele petroliere sunt afectate de perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar motorina este esențială pentru transport, agricultură și industrie.

Potrivit unor surse citate de Reuters, oficialii americani sunt nemulțumiți în special de Franța și Germania și consideră că cele două țări nu și-ar fi îndeplinit integral angajamentele asumate în cadrul acțiunii coordonate de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

Acțiunea a fost convenită în martie, după apariția unor perturbări majore ale aprovizionării cu petrol asociate conflictului din Orientul Mijlociu. Washingtonul susține că statele europene ar trebui să contribuie mai mult la efortul de stabilizare a pieței. Uniunea Europeană nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii privind aceste acuzații.

Presiunile americane apar și în contextul unor probleme interne pe piața SUA. Președintele Donald Trump a declarat recent că ia în calcul restricționarea exporturilor de motorină, în încercarea de a reduce prețurile de pe piața americană. În același timp, administrația de la Washington a cerut Europei să pună pe piață mai mult combustibil din rezervele strategice.

Cele mai recente date comparabile publicate de Eurostat, aferente lunii mai 2025, indică 38,976 milioane de tone de motorină și gasoil în stocurile de urgență ale UE.

Franța se afla pe primul loc, cu 8,241 milioane de tone, urmată de Germania, cu 5,597 milioane de tone. Spania avea 4,901 milioane de tone, Italia 3,380 milioane de tone, iar Polonia 2,656 milioane de tone.

Rezervele de produse petroliere sunt menținute pentru situații în care aprovizionarea normală este grav perturbată. Normele europene prevăd ca statele membre să păstreze stocuri echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, fiind aplicabil pragul mai mare.

La nivelul întregii Uniuni Europene, cerințele privind stocurile de urgență sunt respectate. Problema actuală este cât de mult din aceste rezerve poate fi pus pe piață fără să fie afectată capacitatea statelor de a răspunde unei noi crize de aprovizionare.

Piața europeană a motorinei s-a schimbat semnificativ după reducerea importurilor de produse petroliere din Rusia, ca urmare a sancțiunilor și a invaziei Ucrainei.

În același timp, capacitatea de rafinare a Europei s-a redus în ultimele două decenii. Aceste evoluții au contribuit la creșterea dependenței de importurile din alte regiuni, inclusiv din Statele Unite.

Presiunile asupra pieței s-au accentuat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. AIE a arătat în martie că fluxurile de petrol și produse petroliere prin Strâmtoarea Ormuz au fost puternic afectate, iar piețele pentru anumite produse rafinate, în special motorina și combustibilul pentru aviație, au devenit mai vulnerabile la perturbări.

La 11 martie 2026, cele 32 de state membre ale AIE au convenit să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență. Agenția a descris măsura drept cea mai mare eliberare coordonată de stocuri din istoria sa.

Contribuțiile europene au inclus în principal produse petroliere rafinate, spre deosebire de alte regiuni, unde eliberările au fost formate în mare parte din țiței. AIE a precizat că detaliile privind contribuțiile individuale ale statelor pot fi ajustate în funcție de evoluția pieței și de planurile naționale de implementare.

La sfârșitul lunii septembrie, Statele Unite au anunțat că vor oferi împrumuturi de până la 40 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică americană, ca parte a angajamentului asumat în cadrul operațiunii internaționale.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat că Uniunea Europeană a discutat cu directorul executiv al AIE, Fatih Birol, despre posibilitatea unor noi eliberări de stocuri.

Deocamdată, Bruxellesul nu a decis să solicite statelor membre o nouă intervenție. O asemenea decizie ar trebui să țină cont atât de presiunile asupra prețurilor, cât și de necesitatea păstrării unor rezerve suficiente pentru eventuale noi perturbări ale aprovizionării.