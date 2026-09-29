Elevii din Franța protestează, guvernul îi arestează

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a amenințat că orice escaladare a valului actual de proteste declanșate de elevii din țară ar fi „iresponsabilă”, în urma arestărilor a 164 de persoane luni, potrivit BBC.

Demonstrațiile, care au început la Paris și în care adolescenții și-au blocat școlile timp de zile în șir, sunt cauzate de probleme precum clasele supraaglomerate și lipsa profesorilor.

Lecornu a citat incidente raportate la proteste într-o postare pe X, spunând: „Explozii, incendii, violență în apropierea liceelor: nimic nu justifică punerea în pericol a elevilor, personalului sau ofițerilor de poliție”.

Însă un sindicat francez care apără interesele elevilor de liceu a declarat că protestele au fost un „răspuns legitim” la condițiile cu care se confruntă aceștia.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că 12 membri ai forțelor de securitate, 12 elevi și trei membri ai personalului școlar au fost răniți luni, în timp ce 180 de școli au fost afectate. El nu a oferit mai multe detalii despre cei arestați.

Mișcarea din liceele franceze a început săptămâna trecută în regiunea Île-de-France din jurul Parisului. Au fost raportate incidente de vandalism, alături de dispozitive incendiare îndreptate asupra poliției, iar protestele s-au extins acum în alte regiuni din Franța.

Potrivit agenției de știri AFP, patru licee au fost blocate în regiunile sudice Alpii Maritime și Var. Proteste au fost raportate și în Marsilia, zona nordică a orașului Lille și Sedan, în nord-estul Ardenilor.

Uniunea Syndicală Lycéenne, care reprezintă elevii, a apărat protestele într-o postare pe rețelele de socializare.

„Lipsa profesorilor și a personalului, școli dărăpănate, programe și clase supraaglomerate, stresul cauzat de Parcoursup [platforma web utilizată în Franța pentru ca studenții să aplice în primul an de învățământ superior]... Aceste probleme nu sunt nicidecum inevitabile, ci pur și simplu rezultatul a 10 ani de politici Macron și al lipsei de resurse din sistemul național de învățământ”, a precizat aceasta.

A cerut studenților să blocheze școlile marți, în apărarea „drepturilor lor și împotriva austerității bugetare”.

În aceeași zi, sindicatele care reprezintă profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici au cerut, de asemenea, o zi de greve pentru a protesta împotriva unor probleme precum salariile mici și condițiile de muncă.

Ca răspuns la mișcarea elevilor, Lecornu a declarat că „dificultățile liceelor ​​trebuie auzite și abordate”, dar că „violența trebuie condamnată fără echivoc, iar autorii acesteia trebuie să răspundă pentru acțiunile lor”.

Prim-ministrul a acuzat, de asemenea, partidul de extremă stânga LFI că i-a îndemnat pe studenți să extindă mișcarea. Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, a dat vina pe guvernul Lecornu pentru că a „ordonat reprimarea” protestului, adăugând că elevii de liceu care participau erau „inevinovați”.

Însă Nuñez a spus că demonstrațiile și blocajele „nu au fost mișcări de protest foarte tipice”.

„Seamănă mult mai mult cu violența urbană, cu un număr de indivizi mascați, echipați cu artificii în tuburi, echipați cu proiectile, care doreau în mod clar să confrunte forțele de securitate interne”, a spus el.

„Nu a fost vorba despre formularea de revendicări; a fost violență în forma sa cea mai pură.”

De la începutul protestelor, au fost raportate mai multe incidente care au implicat violență între elevi și ofițeri de poliție.

Într-un incident, un ofițer de poliție ar fi tras un glonț dintr-un lansator de grenade folosit pentru controlul mulțimii, rănind un elev de liceu, potrivit postului francez BFMTV. Au fost lansate anchete cu privire la aceste incidente, a adăugat postul de radio.