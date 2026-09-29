Estonia afirmă că incendiul provocat în august la o clădire utilizată de producătorul de drone terestre Milrem Robotics, în Tallinn, a fost un act de sabotaj comandat de serviciile speciale ale Rusiei, potrivit concluziilor Serviciului de Securitate Internă al Estoniei (KAPO), anunțate marți, 29 septembrie 2026. Incendiul a izbucnit în noaptea de 15 august, iar ancheta a dus ulterior la identificarea și reținerea a trei cetățeni letoni.

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că autoritățile pot concluziona cu certitudine că atacul incendiar asupra sediului Milrem Robotics a fost „un act de sabotaj comandat de serviciile speciale ale Federației Ruse”. Afirmația vine după mai mult de o lună de investigații și după ce suspecții au fost transferați din Letonia în Estonia.

Focul a izbucnit la o clădire de pe strada Betooni din districtul Lasnamäe, utilizată de Milrem Robotics. Serviciile estoniene au intervenit după ce un localnic a observat o activitate suspectă în apropierea imobilului și a alertat serviciile de urgență.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului, iar amploarea pagubelor materiale a fost evaluată ulterior. Procuratura estoniană a anunțat încă din 18 august că există indicii potrivit cărora focul a fost provocat intenționat și că anchetatorii verificau inclusiv ipoteza unui act de sabotaj.

Pe 19 august, autoritățile estoniene au anunțat că trei suspecți fuseseră identificați și reținuți în Letonia. Serviciul de Securitate al Letoniei a precizat că cei trei sunt cetățeni letoni și că au fost efectuate percheziții la mai multe adrese și în vehicule asociate acestora. Anchetatorii au confiscat dispozitive electronice și obiecte despre care există suspiciunea că ar fi putut fi utilizate pentru incendiere.

În a doua jumătate a lunii septembrie, cei trei suspecți au fost transferați din Letonia în Estonia. Un tribunal din Harju a dispus arestarea lor preventivă, după ce au fost audiați de Serviciul de Securitate Internă.

La acel moment, procurorul de stat Gardi Anderson preciza că suspecții erau cercetați pentru distrugerea și deteriorarea proprietății, iar încadrarea juridică putea fi modificată pe parcursul anchetei. Procuratura sublinia că toate ipotezele erau încă analizate, inclusiv cea privind un posibil act de sabotaj.

Attribution of the Milrem Arson Attack to Russian Security Services pic.twitter.com/OwZq9CQwdf — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) September 29, 2026

Concluzia prezentată marți de KAPO schimbă însă poziția oficială a autorităților estoniene față de momentul inițial al anchetei. Serviciul de securitate susține acum că incendiul a fost comandat de serviciile speciale ruse.

Milrem Robotics este o companie estoniană din industria de apărare, specializată în sisteme robotice și vehicule terestre autonome. Printre produsele sale se află THeMIS, un vehicul terestru fără pilot destinat unor misiuni militare și logistice.

Sistemele dezvoltate de companie sunt utilizate și în Ucraina. THeMIS a fost folosit, între altele, pentru transport logistic, evacuarea răniților și operațiuni de deminare și deschidere a rutelor. Compania este majoritar deținută de grupul de apărare EDGE din Emiratele Arabe Unite.

Importanța cazului este legată astfel nu doar de incendiul în sine, ci și de profilul companiei vizate. Milrem Robotics face parte din sectorul european al industriei de apărare și furnizează sisteme care sprijină efortul de apărare al Ucrainei.

Autoritățile estoniene susțin că incidentul face parte dintr-un context mai larg de amenințări și tentative de sabotaj atribuite Rusiei în Europa. Directorul KAPO, Margo Palloson, a declarat că serviciile ruse încearcă în continuare să recruteze persoane și să exercite influență în Europa pentru desfășurarea unor operațiuni de sabotaj.

Potrivit acestuia, organizațiile care sprijină Ucraina și companiile din industria de apărare sunt expuse unui risc sporit. KAPO recomandă, în acest context, consolidarea măsurilor de securitate fizică și cibernetică.

Estonia este membră NATO și se află pe flancul estic al Alianței, în imediata apropiere a Rusiei. Autoritățile de la Tallinn au avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor provocări și operațiuni de influență sau sabotaj.