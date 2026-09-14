Spion cubanez în România. O rețea de sabotori, anihilată

Un cetățean cubanez, cunoscut sub numele de „Adrian” sau „Dios” („Dumnezeu”, în limba spaniolă), ar fi coordonat în 2024 o serie de operațiuni de sabotaj și incendieri în cel puțin patru țări ale Uniunii Europene, acționând în numele serviciilor de informații ruse. O investigație realizată de DW împreună cu alte trei televiziuni europene a urmărit traseul acestuia și a reconstituit modul în care ar fi fost creată o rețea de persoane recrutate pentru operațiuni clandestine.

Potrivit investigației, Dios își promova activitatea inclusiv pe rețelele sociale și ar fi folosit grupuri de pe Telegram pentru a recruta persoane dispuse să desfășoare misiuni în Europa. În 2024, conturi asociate cu acesta au publicat anunțuri pentru diverse activități.

„Lucrează ca fotograf”, era unul dintre mesajele publicate în limba rusă într-un grup în care erau discutate oportunități de muncă în Polonia. Un alt anunț, adresat cubanezilor aflați în Rusia, solicita candidaților să trimită un CV, numărul de telefon și datele din pașaport.

Într-un grup destinat persoanelor din America Latină, un mesaj redactat în spaniolă căuta oameni cu experiență militară în domenii precum supravegherea, informațiile, logistica și manevrele tactice. Recruților li s-ar fi promis 1.500 de dolari, plus un bonus pentru fiecare operațiune dusă la capăt.

Investigația DW și a partenerilor săi arată că Dios ar fi atras mai multe persoane în operațiuni de sabotaj în cel puțin patru state membre ale UE. Majoritatea celor recrutați proveneau din țări vorbitoare de spaniolă.

Timp de mai multe luni, jurnaliștii au discutat cu zeci de oficiali din structurile de securitate și cu persoane apropiate suspecților. Ei au analizat documente judiciare clasificate, declarații oficiale, postări de pe rețelele sociale și date divulgate, pentru a identifica persoana din spatele pseudonimului Dios și pentru a reconstitui modul în care acesta și-ar fi construit rețeaua.

Nu toți cei recrutați și-ar fi dus misiunile la îndeplinire.

Unul dintre cei recrutați a fost columbianul Luis Alfonso Murillo Diosa, în vârstă de 34 de ani la momentul respectiv.

Originar din Caicedo, un oraș rural din vestul Columbiei, cunoscut pentru zonele sale muntoase și culturile de cafea, Murillo provenea dintr-o familie de agricultori. O persoană apropiată familiei a declarat că mai mulți ani de recolte slabe au împins afacerea acesteia în datorii.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană și a părăsit instituția în 2015, potrivit documentelor judiciare. Ulterior, a avut mai multe ocupații: a urmat cursuri pentru a deveni barista, a lucrat ca bodyguard și s-a implicat în afacerea familiei cu cafea.

La începutul anului 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană. Potrivit documentelor judiciare, luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună atunci când sunt desfășurați pe front.

În căutarea unor informații despre procedura de recrutare, columbianul s-a alăturat unui grup de Facebook destinat latino-americanilor interesați să lupte în Ucraina. Acolo ar fi fost contactat de Dios.

„Sunt adesea persoane vulnerabile cele care sunt vizate”, a explicat Daniela Richterova, profesor asociat în domeniul studiilor de intelligence la King's College London. Potrivit acesteia, este vorba despre oameni care au nevoie de bani, sunt dispuși să călătorească pentru a-i obține și „sunt dispuși să nu pună multe întrebări despre scopul activității pe care o desfășoară”.

Într-un mesaj privat transmis pe Facebook, Dios s-ar fi prezentat drept membru al unui „grup special” și i-ar fi propus lui Murillo să participe la „misiuni speciale” în Europa, în loc să plece să lupte în Ucraina, potrivit unor documente judiciare clasificate analizate de DW.

Murillo a acceptat oferta. Dios ar fi organizat de la distanță toate detaliile călătoriei: biletele de avion, cazarea și transportul terestru. Cei doi nu s-ar fi întâlnit niciodată personal.

După ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, Dios i-ar fi transmis o imagine din satelit în care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier. Columbianul trebuia mai întâi să fotografieze și să filmeze cele două obiective, iar ulterior să provoace un incendiu.

Planul nu a fost dus la capăt. Murillo a fost reținut în timp ce se afla în apropierea instalației de reciclare, într-o noapte în care făcuse fotografii.

Potrivit documentelor judiciare, el le-a spus anchetatorilor că nu intenționase niciodată să provoace un incendiu. Murillo ar fi susținut că încerca să ajungă în Europa pentru a merge în Ucraina și că nu știa pentru cine lucra în realitate.

În 2025, Luis Alfonso Murillo Diosa a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

Investigația jurnalistică sugerează că acest caz face parte dintr-o rețea mai amplă de recrutare a unor persoane vulnerabile, în special din țări latino-americane, pentru operațiuni clandestine în Europa. Recrutarea prin intermediul rețelelor sociale și organizarea de la distanță a misiunilor ar fi permis coordonatorilor să păstreze o distanță directă față de executanți, reducând riscul de a fi identificați.