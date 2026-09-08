Update. 21.00: Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 zile. Anchetatorii susțin că bărbatul a supravegheat baze militare din România și a transmis fotografii și informații despre tehnica de luptă și deplasările militarilor români și aliați.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, a cetățeanului rus care a fotografiat baze militare strategice din România.

Cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a pregătit acte de sabotaj pe teritoriul României, prin acțiuni care au vizat inclusiv baze militare românești și multinaționale. Procurorii DIICOT au dispus marți reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul României, în care ar fi fost implicat un cetățean rus stabilit în țară. Potrivit comunicatului transmis de SRI, acesta se afla în monitorizarea instituției din februarie 2026, în cadrul unei investigații privind tentative de acte de diversiune.

Ancheta a vizat documentarea foto-video a unor obiective de interes strategic, inclusiv centre de comunicații, baze militare naționale utilizate de aliații NATO, sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și infrastructuri critice. SRI nu a precizat în comunicat data exactă la care ar fi fost prevenită acțiunea sau dacă au fost dispuse măsuri judiciare împotriva persoanei investigate.

Potrivit informațiilor prezentate de SRI, cetățeanul rus ar fi primit instrucțiuni de la un intermediar pentru a realiza materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar. Printre acestea s-ar fi numărat și aeronave cargo ucrainene Antonov, în perioada în care se aflau pe teritoriul României.

Investigația a indicat, de asemenea, un tipar acțional pe care SRI îl consideră similar celui utilizat în alte state europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă. Instituția face referire și la cazuri de acest tip dejucate în România în anii 2024 și 2025.

SRI precizează că acțiunile sale, împreună cu măsurile dispuse în cooperare cu autoritățile române și serviciile partenere externe, au dus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național.

Comunicatul nu oferă detalii despre natura exactă a acțiunii planificate, obiectivul vizat sau modul în care aceasta urma să fie pusă în aplicare. De asemenea, nu sunt prezentate informații despre eventuale persoane suplimentare implicate.

În cadrul investigației, SRI afirmă că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru desfășurarea unor activități ilegale.

Instituția nu precizează în comunicat ce categorie de vulnerabilitate ar fi fost relevantă în cazul cetățeanului rus și nici dacă acesta ar fi acționat singur sau în cadrul unei rețele mai largi.

SRI mulțumește partenerilor naționali și internaționali implicați în operațiune, subliniind rolul cooperării în asigurarea securității cetățenilor României.

Informațiile disponibile provin din comunicatul SRI. Detaliile privind ancheta, eventualele acuzații și măsurile judiciare depind de datele care vor fi făcute publice ulterior de autoritățile competente.