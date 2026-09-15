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Protestul fermierilor. Jandarmeria a dezmințit că forțe SRI și Antitero se îndreaptă spre București

Protestul fermierilor. Jandarmeria a dezmințit că forțe SRI și Antitero se îndreaptă spre BucureștiSursa: Inquam Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Jandarmeria Capitalei a dezmințit, marți, informațiile potrivit cărora „un număr foarte mare de forțe de la Antitero, de la SRI, de la Jandarmerie se îndreaptă spre București”, în contextul protestului fermierilor din Piața Victoriei.

Instituția a transmis că, în acest moment, nu există manevre de forțe către Capitală și face apel la calm, cerând ca informațiile neverificate să nu fie distribuite, întrucât acestea pot instiga persoanele prezente la protest.

Protestul fermierilor, marcat de violențe

Fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării protestează marți în Piața Victoriei, principalele nemulțumiri fiind legate de restricțiile impuse exporturilor de ovine și caprine, de sacrificarea animalelor în focarele de boală și de situația din sectorul zootehnic.

Reprezentanții „Asociației Profesionale a Ciobanilor - APC” au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări. Printre solicitări se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, oprirea sacrificării animalelor, eliminarea unor taxe pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii, modificarea legislației privind vânătoarea și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate.

Protestatarii reclamă și situația prețurilor la cereale și lapte, în condițiile creșterii costurilor de producție și a ratelor bancare.

Manifestația a fost marcată de mai multe incidente între protestatari și jandarmi. O parte dintre participanți au forțat cordoanele forțelor de ordine și au aruncat cu obiecte, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost duse la audieri.

Traficul rutier este restricționat în zona Pieței Victoriei, iar circulația a fost afectată și pe artere precum Șoseaua Kiseleff, Nicolae Titulescu și Banu Manta.

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