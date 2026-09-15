Răsturnare de situație la protestul din Piața Victoriei. Persoanele ridicate de jandarmi nu ar fi fermieri

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a luat o turnură violentă marți, după ce mai multe persoane au intrat în conflict cu forțele de ordine, au încercat să rupă dispozitivul de securitate și au aruncat cu diferite obiecte spre jandarmi. În urma incidentelor, mai mulți manifestanți au fost scoși din mulțime și duși la secție, însă apar informații potrivit cărora cei implicați în violențe nu ar avea legătură cu fermierii veniți să protesteze.

Potrivit unor surse din Ministerul Afacerilor Interne citate de Antena 3 CNN, opt persoane cu comportament violent au fost extrase din mulțime și conduse la secție, iar niciuna dintre acestea nu ar fi fermier. Informația apare în contextul în care protestul început în fața Guvernului pentru revendicările agricultorilor și crescătorilor de animale a degenerat în mai multe rânduri.

Cele mai grave incidente s-au produs după ce un grup de manifestanți a încercat să înainteze către zona securizată de forțele de ordine. Spre jandarmi au fost aruncate sticle, pietre, garduri metalice și alte obiecte, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Un jandarm a fost rănit în timpul confruntărilor. Jandarmeria București a transmis că intervenția a vizat punctual persoanele care aveau un comportament agresiv și îi îndemnau și pe ceilalți participanți la violențe.

„Forțele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică, manifestând un comportament agresiv și instigând ceilalți participanți la acte de violență”, a transmis Jandarmeria.

După extragerea acestora, un grup de manifestanți s-a desprins din zona inițială a protestului și s-a îndreptat către strada Paris, unde au avut loc noi confruntări.

În timpul tensiunilor au apărut și scandări care nu aveau legătură directă cu revendicările din agricultură. Mai multe persoane au scandat „Călin Georgescu președinte”, iar printre manifestanți au fost observate și persoane care participaseră anterior la proteste ale suveraniștilor.

Incidentele au alimentat suspiciunile că în mulțimea adunată pentru protestul fermierilor au intrat și persoane venite cu alte obiective decât revendicările agricultorilor.

Jandarmeria avertizase încă din timpul protestului asupra existenței unor persoane care ar fi încercat să influențeze mulțimea și să provoace dezordine.

În mijlocul incidentelor a venit și o precizare de la Palatul Victoria. Liviu Popescu, consilier guvernamental, a transmis că, la acel moment, în Piața Victoriei nu se afla niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine.

Acesta a arătat și că, în ultimele două luni, reprezentanții fermierilor au avut șase întâlniri cu ministrul interimar al Agriculturii.

Protestul fusese convocat pe fondul nemulțumirilor din agricultură și zootehnie. Fermierii reclamă, printre altele, problemele provocate de restricțiile privind exporturile de animale, situația focarelor de boli, despăgubirile și presiunea financiară asupra exploatațiilor.

Noile informații privind identitatea celor ridicați de jandarmi schimbă însă perspectiva asupra celor mai violente momente ale manifestației. Dacă datele furnizate pe surse din MAI se confirmă oficial, persoanele extrase în urma ultimelor incidente nu făceau parte dintre fermierii veniți în Capitală pentru revendicările din agricultură.