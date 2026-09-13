Călin Georgescu a fost întâmpinat duminică dimineață, 13 septembrie 2026, de mai mulți susținători la Piața 100 din Oradea, unde și-a anunțat prezența pentru a sprijini producătorii și comercianții bihoreni. Participanții au fluturat steaguri tricolore, au scandat în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale și au transmis mesaje critice la adresa lui Ilie Bolojan. Printre cei prezenți s-au aflat și membri AUR din mai multe județe, potrivit presei locale. Pe Tiktok, susținătorii fostului candidat la prezidențiale au postat imagini de la întâlnire.

Înainte ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să ajungă la Piața 100 din Oradea, mai multe persoane adunate la fața locului au început să scandeze și să fluture steaguri. Unii dintre cei veniți să-l întâmpine s-au urcat pe garduri pentru a-l putea vedea.

Călin Georgescu a fost primit cu aplauze și urale, iar oamenii au venit cu pâine și sare, precum și cu steaguri. Atmosfera a devenit agitată în momentul sosirii sale, când participanții s-au îmbulzit pentru a se apropia de el.

Organizatorii le-au transmis celor prezenți că „domnul președinte va da mâna cu fiecare”.

Mulțimea a scandat la unison:

„Călin Georgescu este președinte”

„Căline, Căline, poporul e cu tine”

Un alt mesaj adresat lui Ilie Bolojan a fost:

„Bolojan nu uita, Oradea nu-i a ta”

Printre susținătorii care au mers la Piața 100 s-au numărat și membri AUR din Bihor, Maramureș, Satu Mare și Arad. Aceștia s-au alăturat celorlalți participanți care au venit să-l întâmpine pe Călin Georgescu.

Cu câteva zile înainte de vizita la Oradea, Călin Georgescu a anunțat că va merge la Piața 100 pentru a sprijini producătorii autohtoni și comercianții locali. Fosta Ocska Piac este cunoscută pentru vânzarea de obiecte second-hand, produse agricole și animale.

Georgescu i-a îndemnat pe români să cumpere de la producători și firme cu proprietari români.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România!

Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piața 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30.

Am ales acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa. Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale.

Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde.

O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!”