Călin Georgescu îl critică pe președintele Nicușor Dan după ce acesta a solicitat Parlamentului aprobarea participării a până la 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Fostul candidat la prezidențiale susține că demersul poate implica România într-un conflict care, în opinia sa, nu îi aparține.

Președintele României a cerut aprobarea participării a până la 20 de militari, personal de stat major, la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Structura are caracter rotațional, fiind dislocată alternativ în Franța și Marea Britanie. Militarii români ar urma să contribuie la activități precum planificarea strategică, operațiile curente, securitatea și apărarea cibernetică.

Solicitarea prezidențială a fost transmisă Comisiilor de apărare ale Parlamentului, urmând ca ulterior să ajungă pe agenda plenului comun al celor două Camere.

Călin Georgescu susține că România ar trebui să își păstreze neutralitatea față de conflicte și consideră că participarea militarilor români la structura multinațională reprezintă un demers care trebuie analizat cu maximă atenție.

„România are, înainte de orice, datoria de a-și apăra viața și viitorul.

Superioritatea României ca actor strategic vine din neutralitatea față de orice conflict: ea ne face un partener căutat pentru pace, nu un instrument folosit în război.

Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea Armatei României, cu până la 20 de militari, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Consider acest demers grav și insuficient explicat țării.

Este un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război care nu este al nostru — începutul unui drum care, odată deschis, va fi greu de închis”, a spus Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că problema nu ar fi numărul efectiv al militarilor implicați, ci natura angajamentului asumat de România.

„Miza nu este numărul militarilor, ci angajamentul politico-militar al României. Chiar și trimiterea unui singur militar poate atrage întreaga țară în logica unui conflict.

România trebuie să apere pacea și buna înțelegere, în țară, în regiune și dincolo de ea. Există o singură soluție responsabilă: diplomația permanentă. Securitatea țării se consolidează prin dialog și comunicare, nu prin conflict.

Geografia este un dat. Responsabilitatea politică înseamnă să gestionezi inteligent acest dat, nu să-l transformi într-o condamnare. Pericolul major pentru România nu este doar glonțul care poate trece granița, ci și falimentul suveranității. Fără voia poporului, nimeni nu are mandatul de a angaja România într-un război care nu ne aparține.”

Georgescu mai spune că, înainte ca Parlamentul să se pronunțe asupra solicitării, populația ar trebui să primească informații despre modul în care ar urma să se desfășoare participarea militarilor români.

„Înainte de orice vot al Parlamentului, românii trebuie să cunoască mandatul, temeiul juridic, lanțul de comandă, regulile de angajare, costurile și condițiile retragerii. Toate finanțările politice și media, toate presiunile și toate înțelegerile care au precedat această solicitare trebuie făcute publice.

Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic. Cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român.

Le rog pe mamele României să se roage pentru discernământul celor aflați la putere. Copiii noștri sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și apartin familiilor lor, nu războaielor altora”, scrie Georgescu pe Facebook.

Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar pune interesele politice înaintea celor ale României și reia solicitarea privind suspendarea președintelui.

„Astăzi se vede cu ochiul liber: Nicușor Dan își apără scaunul, nu țara

Pentru scaunul cumpărat prin înțelegeri, oferă acum drept tribut interesele României. Ca să-și ascundă compromisurile și să rămână la putere, execută ordinele celor care l-au instalat la Cotroceni împotriva voinței poporului român.

Acest demers, alături de faptele deja cunoscute, dovedește că prezența lui la Cotroceni a devenit un pericol real pentru siguranța, independența și suveranitatea țării.

În acest sens, reiterez și solicitarea adresată Parlamentului României de a urgenta procedura de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan.

Domnilor parlamentari, interesul României este pacea. Aveți astăzi ocazia de a o salva. Nu lăsați ca iresponsabilitatea unui om să devină povara unui popor întreg”, a adăugat acesta.

Potrivit informațiilor transmise de Cotroceni, Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei are caracter rotațional și funcționează pe teritoriul unor state membre NATO.

„Nicio prezenţă pe front: Preşedintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi la structurile de comandă şi control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina şi nici militari pe front. Locaţie sigură, pe teritoriu Aliat: Structura de comandă are caracter rotaţional şi îşi desfăşoară activitatea în Franţa şi Marea Britanie, la mii de kilometri distanţă de linia frontului. Efectiv militar românesc extrem de redus care participă la munca de coordonare, nu de luptă: Participarea României cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicaţi exclusiv în activităţi de planificare, comandă şi contro”, transmite instituția.

Cotroceniul afirmă că situația de securitate din regiunea Mării Negre reprezintă una dintre preocupările importante pentru România, în condițiile în care țara are graniță directă cu Ucraina.

„Prioritatea zero a României este protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri, motiv pentru care ţara noastră participă în toate formatele internaţionale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. Un astfel de format este Coaliţia de voinţă pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanţii de pace şi stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei”, explică Administraţia Prezidenţială.