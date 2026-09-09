Administrația Prezidențială a transmis clarificări după apariția în mediul online a unor informații potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Instituția susține că informațiile sunt false și că decizia privind participarea unor militari români la structurile de comandă pentru sprijinirea Ucrainei a fost prezentată în mod denaturat.

Potrivit Administrației Prezidențiale, în ultimele zile s-a răspândit pe rețelele sociale o informație potrivit căreia România ar urma să trimită militari pe frontul din Ucraina.

„În ultimele zile, se propagă în mediul online o naraţiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Instituția precizează că informațiile distribuite online nu corespund deciziei luate la nivel oficial.

Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării țării cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei.

Structura își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, nu pe teritoriul Ucrainei și nici în apropierea liniei frontului.

Administrația Prezidențială subliniază că militarii români ar urma să aibă atribuții de stat major, de planificare și coordonare, fără participare directă la lupte.

Potrivit informațiilor transmise de Cotroceni, Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei are caracter rotațional și funcționează pe teritoriul unor state membre NATO.

„Nicio prezenţă pe front: Preşedintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi la structurile de comandă şi control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina şi nici militari pe front. Locaţie sigură, pe teritoriu Aliat: Structura de comandă are caracter rotaţional şi îşi desfăşoară activitatea în Franţa şi Marea Britanie, la mii de kilometri distanţă de linia frontului. Efectiv militar românesc extrem de redus care participă la munca de coordonare, nu de luptă: Participarea României cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicaţi exclusiv în activităţi de planificare, comandă şi contro”, transmite instituția.

Cotroceniul afirmă că situația de securitate din regiunea Mării Negre reprezintă una dintre preocupările importante pentru România, în condițiile în care țara are graniță directă cu Ucraina.

„Prioritatea zero a României este protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri, motiv pentru care ţara noastră participă în toate formatele internaţionale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. Un astfel de format este Coaliţia de voinţă pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanţii de pace şi stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei”, explică Administraţia Prezidenţială.