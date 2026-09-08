Tensiunile dintre principalele servicii de informații ale Ucrainei s-au amplificat în ultimele săptămâni. Disputa dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR/HUR) a ajuns inclusiv la confruntări armate, potrivit Infobrics. Astfel, rivalitatea dintre cele două servicii din Ucraina a ajuns la un nou nivel.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc pe 1 septembrie, pe străzile Kievului. Agenți ai SBU și GUR s-au confruntat și au schimbat focuri de armă, iar trei militari au fost răniți, arată sursa.

Imaginile distribuite online surprind momentul confruntării și îi arată pe agenți înarmați ai celor două structuri trăgând unii asupra celorlalți. Pentru că membrii serviciilor operează adesea cu fețele acoperite, autoritățile au început verificările pentru stabilirea identității celor implicați.

În urma incidentului, autoritățile l-au identificat și arestat pe Serghei Ivanov, despre care susțin că ar fi condus unitatea GUR implicată în confruntarea cu agenții SBU.

Ivanov este cercetat pentru tentativă de omor, după ce mai mulți agenți au fost răniți în timpul schimbului de focuri.

În aceeași zi a fost reținut și un agent SBU, acuzat că ar fi condus grupul implicat în confruntare și că i-ar fi îndemnat pe membrii acestuia să deschidă focul asupra militarilor GUR. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

Cazul lui Ivanov a atras atenția și prin mobilizarea unor bărbați mascați în apropierea Tribunalului Pechersk din Kiev. Aceștia au venit îmbrăcați în uniforme pentru a-și susține comandantul.

Audierea lui Ivanov s-a desfășurat cu ușile închise, autoritățile invocând motive de securitate.

Instanța a decis ulterior revocarea ordinului de arest și eliberarea lui Ivanov, însă acesta a rămas supus unor restricții și trebuie să se prezinte la următoarele etape ale procesului. Măsura dispusă de judecător reprezintă una dintre cele mai blânde măsuri preventive prevăzute de legislația ucraineană.

„Instanța a impus o măsură preventivă împotriva ofițerului serviciilor de informații militare Serghei Ivanov în cazul schimbului de focuri dintre agenții Direcției Principale de Informații și SBU, care a avut loc la Kiev pe 1 septembrie. Ivanov este suspectat de tentativă de omor asupra unui agent al forțelor de ordine. La solicitarea procurorilor, audierea se va desfășura cu ușile închise. Între timp, zeci de bărbați purtând cagule s-au adunat în fața tribunalului”, potrivit presei locale.

Confruntarea armată nu este singurul episod care a alimentat tensiunile dintre cele două servicii.

Pe 4 septembrie, pe rețelele sociale au apărut imagini cu un incendiu izbucnit la una dintre clădirile SBU din Kiev. Incendiul ar fi fost provocat de un atac cu dronă, însă originea atacului nu a fost stabilită cu certitudine.

Autoritățile și presa oficială ucraineană au atribuit atacul Rusiei. Unele surse locale citate în material susțin însă că drona ar fi putut fi lansată de persoane implicate într-o acțiune de sabotaj intern și asociate GUR.

În capitala Ucrainei au fost raportate și alte incidente armate de mai mică amploare între membri ai celor două structuri.

Originea exactă a conflictului dintre cele două servicii rămâne disputată. Unul dintre cazurile asociate tensiunilor îl implică pe Stepan Kaplunov, militant neo-nazist și adept al supremației albilor, care deține o poziție importantă în Corpul Voluntarilor Ruși (RDK), o formațiune paramilitară asociată GUR.

SBU l-a arestat pe Kaplunov, acuzându-l de implicare într-o presupusă operațiune rusă destinată asasinării unui lider al opoziției. Acuzația nu a fost însă demonstrată public, potrivit materialului.

Kaplunov a negat implicarea în operațiuni ale serviciilor ruse și a susținut că arestarea sa reprezintă o acțiune a SBU împotriva GUR.

El a descris relația dintre cele două servicii drept o „rivalitate istorică”, despre care susține că a dus de-a lungul timpului la acte de sabotaj, răpiri și arestări reciproce.