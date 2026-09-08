Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Uniunea Europeană pregătește observatori speciali care ar urma să monitorizeze în secret alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, programate în perioada 18-20 septembrie 2026.

Oficialul rus și-a susținut acuzațiile într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menşova”, în care a criticat și modul în care, în opinia sa, Occidentul s-ar fi implicat în alegerile din Ucraina și România.

„În prezent, primim informaţii conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească nişte observatori speciali care vor urmări în secret modul în care se desfăşoară alegerile noastre”, a declarat Lavrov, citat de agenţia de presă TASS.

Șeful diplomației ruse a folosit afirmația pentru a critica ceea ce Moscova consideră a fi intervenții occidentale în procesele electorale din alte state.

Lavrov s-a referit mai întâi la alegerile prezidențiale din Ucraina din 2004, când scrutinul a fost urmat de proteste masive și de repetarea votului.

„Ar trebui să se uite la ei înşişi: în 2004, în Ucraina, tocmai Occidentul a forţat organizarea unui al treilea tur de scrutin, a forţat Curtea Constituţională a Ucrainei – care veghează asupra legii fundamentale a ţării, iar aceasta nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a spus Lavrov.

„Pentru numele lui Dumnezeu, s-a făcut asta şi la putere a ajuns nu (fostul preşedinte al Ucrainei) Victor Ianukovici, ci Victor Iuşcenko”, a continuat ministrul rus.

În același context, Lavrov a invocat și alegerile prezidențiale din România din 2025, susținând că procesul electoral ar fi fost inițial corect, dar că ulterior un candidat ar fi fost „eliminat din cursă”.

„În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic; a câştigat o persoană care nu s-a pronunţat în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci în favoarea formulării intereselor naţionale româneşti. În ciuda faptului că nu era nimic de criticat, a fost «eliminat din cursă» şi gata”, a afirmat Lavrov.

Alegerile pentru deputaţii Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură sunt programate să aibă loc în perioada 18–20 septembrie 2026.