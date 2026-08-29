Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuză Uniunea Europeană că s-ar fi implicat în procesele electorale din Republica Moldova și Armenia și că ar fi încercat să influențeze rezultatele scrutinelor. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului RBC, publicat vineri, 28 august.

Referindu-se la Republica Moldova, Serghei Lavrov a susținut că implicarea despre care vorbește nu ar fi fost suficientă pentru ca orientarea proeuropeană și președinta Maia Sandu să obțină majoritatea voturilor alegătorilor aflați în țară.

„Putem aminti și de Moldova, unde alegerile s-au desfășurat cu o implicare atât de intensă a Uniunii Europene, dar nici măcar acest lucru nu a ajutat la obținerea majorității voturilor moldovenilor care locuiesc în Moldova. Doar 48% au fost pentru orientarea spre Uniunea Europeană și pentru alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte”, a declarat ministrul rus.

Lavrov a atribuit rezultatul final voturilor exprimate de diaspora din statele europene și a criticat diferența dintre numărul secțiilor de votare organizate în Europa și cel al secțiilor deschise în Rusia.

„Totul a fost decis datorită secțiilor care au fost deschise în Europa: peste două sute de secții, în timp ce în Rusia, unde se află cea mai mare diasporă, au fost deschise doar două. O sută de mii de voturi pur și simplu au fost eliminate, oamenilor nefiindu-le permis să voteze”, a afirmat Lavrov.

Afirmațiile ministrului rus reprezintă poziția Moscovei și nu sunt însoțite, în cadrul interviului, de dovezi care să demonstreze că Uniunea Europeană ar fi intervenit în procesul electoral din Republica Moldova.

Declarațiile despre Republica Moldova au fost făcute de Lavrov în timp ce comenta apropierea Armeniei de Uniunea Europeană și evoluțiile politice de la Erevan.

Ministrul rus a făcut referire și la misiunea Uniunii Europene din Republica Moldova, comparând activitatea acesteia cu cea desfășurată de UE în Armenia în contextul combaterii așa-numitelor „amenințări hibride”.

„Atât în cazul Moldovei, cât și în cazul Armeniei, Uniunea Europeană intervine direct în procesele electorale și încearcă să le influențeze”, a susținut ministrul rus de Externe.

Lavrov a extins criticile și asupra României, unde a invocat anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a prezentat situația drept un alt exemplu de ceea ce consideră a fi ingerință europeană în procesele electorale.

Declarațiile șefului diplomației ruse vin în contextul în care Moscova critică în mod repetat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și politica proeuropeană promovată de administrația de la Chișinău.