Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a susținut, miercuri, că acțiunile întreprinse de Statele Unite ale Americii riscă să slăbească și să fragmenteze sistemul internațional construit după al Doilea Război Mondial și consolidat cu participarea Washingtonului, potrivit agenției Reuters.

Într-o conferință de presă organizată la Moscova, el a făcut referire la o operațiune recentă desfășurată de forțe americane împotriva liderului venezuelean Nicolas Maduro și la amenințările adresate Iranului.

Serghei Lavrov a caracterizat operațiunea desfășurată de SUA în Venezuela ca fiind o încălcare gravă a dreptului internațional, menționând: „Vorbim despre o încălcare gravă a dreptului internațional”, adăugând că Rusia își menține angajamentele cu Venezuela, considerată un aliat.

Declarațiile sale au subliniat opiniile exprimate de oficialii ruși privind acest tip de intervenții, pe care le interpretează ca având un impact asupra stabilității sistemului de reguli și instituții internaționale.

În discursul său, Lavrov a afirmat că „Aceasta și alte acțiuni de pe scena internațională indică linia colegilor noștri americani de a sparge întregul sistem”, referindu-se la ceea ce Rusia percepe ca o „linie” a politicii externe a SUA.

Ministrul rus a remarcat, de asemenea, că ordinea internațională și globalizarea ar fi „aruncate pe fereastră”, expresie folosită pentru a descrie ceea ce el consideră a fi o pierdere a valorilor și a mecanismelor care au susținut cooperarea globală în ultimele decenii.

În privința tensiunilor generate de amenințările la adresa Iranului, Lavrov a declarat că Rusia intenționează să continue lucrul cu Teheranul pentru aplicarea acordurilor bilaterale existente și a subliniat că, în opinia sa, niciun alt stat nu poate modifica natura acestor relații.

Această declarație survine într-un context în care SUA au reiterat avertismente privind posibile acțiuni împotriva Iranului, ceea ce a atras critici din partea Moscovei în ultimele zile.

Oficialii ruși au exprimat opoziție față de ceea ce numesc „interferență externă” în probleme interne ale Iranului.

Tot în cadrul conferinței, Serghei Lavrov a sugerat că acțiunile recente ale Statelor Unite, prin abandonarea unor principii pe care le promovau anterior, afectează percepția globală asupra fiabilității americane:

„Colegii noștri americani par neserioși când acționează în felul acesta.”

Jared Kushner și Steve Witkoff / sursa foto: arhiva EVZ

În același context, a fost abordată posibilitatea unei vizite a unor oficiali americani la Moscova, inclusiv a trimisului Casei Albe, Steve Witkoff, și a lui Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui american, despre care a spus că discută despre potențiale discuții privind pacea în Ucraina.

Lavrov a menționat că o astfel de discuție ar putea include și o prezentare a propunerilor americane privind pacea în Ucraina.

Operațiunea desfășurată de SUA în Venezuela pentru capturarea lui Nicolás Maduro a generat reacții diverse la nivel mondial.

Conform surselor disponibile, această intervenție a fost percepută de mai multe state și experți ca fiind contrară unor principii ale dreptului internațional, ceea ce reflectă tensiunile actuale din politica globală.

Pe fondul acestor evoluții, comentariile lui Serghei Lavrov adaugă o perspectivă asupra modului în care Rusia interpretează rolul Statelor Unite în structurile internaționale și în relațiile cu partenerii săi globali.