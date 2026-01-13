International

Trump anunță că inflația SUA este „slabă”. Noi presiuni asupra Fed pentru scăderea dobânzilor

Comentează știrea
Trump anunță că inflația SUA este „slabă”. Noi presiuni asupra Fed pentru scăderea dobânzilorDonald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, reia presiunile publice asupra Rezervei Federale, după publicarea datelor privind inflația din luna decembrie. Liderul de la Casa Albă solicită scăderea „ÎN MOD SEMNIFICATIV” a dobânzilor directoare și susține că Statele Unite înregistrează „cifre ale inflației excelente (de SLABE!)”, într-un mesaj publicat marți pe platforma Truth Social.

Donald Trump, respiro politic după scăderea inflației

Datele oficiale arată că inflația a crescut într-un ritm mai lent decât estimările în luna decembrie, oferindu-i un respiro politic președintelui Trump, în contextul presiunilor tot mai mari legate de costul vieții. Departamentul Muncii al SUA a anunțat că prețurile au avansat cu 2,7% în ritm anual, același nivel moderat raportat și în luna noiembrie.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a urcat cu doar 2,6%, un indiciu că presiunile inflaționiste se atenuează, pe fondul absorbției de către companii a efectelor politicilor comerciale și fiscale promovate de actualul președinte.

„Date complet noi confirmă că inflația rămâne SCĂZUTĂ și SUB CONTROL”, a transmis echipa de reacție rapidă a Casei Albe pe platforma X.

Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
O nouă decizie controversată pregătită de Guvernul Bolojan pentru pensionari: Trebuie să găsim variante cât se poate de corecte
O nouă decizie controversată pregătită de Guvernul Bolojan pentru pensionari: Trebuie să găsim variante cât se poate de corecte
Casa Albă

Casa Albă. Sursă foto: Pixabay

Costul vieții, o problemă politică majoră

În pofida acestor date, Donald Trump se confruntă cu o nemulțumire publică persistentă legată de scumpiri și de accesibilitatea costurilor pentru populație. Valul inflaționist de după pandemie, care a afectat sever mandatul fostului președinte Joe Biden, nu a dispărut complet, potrivit Politico.

Deși Trump a pus în aplicare unele promisiuni electorale menite să crească veniturile nete ale angajaților — precum eliminarea impozitelor pe bacșișuri și pe orele suplimentare — primul său an de la revenirea la Casa Albă a fost marcat și de introducerea unui nou val de tarife vamale. Aceste măsuri au contribuit la scumpirea bunurilor de consum și la temperarea angajărilor.

Rata de aprobare a președintelui pe teme economice se menține de luni bune sub pragul de 50%. În acest context, administrația a lansat în ultimele săptămâni mai multe propuneri care vizează piața imobiliară, comisioanele bancare și costurile din sistemul de sănătate. Trump urmează să susțină un discurs marți după-amiază la Detroit Economic Club, locul unde, în campania prezidențială din 2024, a promis deductibilitatea dobânzilor la creditele auto.

Prețuri ridicate la alimente și utilități

Deși raportul privind inflația a depășit așteptările economiștilor — consensul indica o inflație de bază de 2,8% — Biroul de Statistică a Muncii a evidențiat în același timp impactul puternic resimțit de consumatori în viața de zi cu zi.

Un indice care monitorizează prețurile la carne, carne de pasăre, pește și ouă a crescut cu 3,9% într-un an, în timp ce mesele la restaurantele cu servire completă sunt mai scumpe cu 4,9%. Datele guvernamentale arată că prețurile la electricitate sunt cu 6,7% mai mari față de anul trecut, iar cele la gazele naturale au crescut cu 10,8%.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a criticat dur politicile președintelui, susținând că promisiunile privind reducerea costurilor nu s-au concretizat.

„De un an încoace, Donald Trump a crescut costurile pentru familii, în ciuda promisiunii sale de a le reduce «din prima zi». Datele de astăzi arată că inflația este încă mai mare decât era atunci când președintele Trump și-a început războiul comercial, în aprilie”, a declarat Warren într-un comunicat. „Inflația anuală la alimente și utilități a crescut față de anul trecut, lovind dur bugetele gospodăriilor.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
23:55 - Fosta judecătoare Daniela Panioglu, dată în judecată pentru neplata întreținerii. Cât are de plată
23:50 - Zăpada necurățată atrage sancțiuni uriașe într-o țară europeană. Amenzile pot ajunge la 50.000 de euro
23:42 - Spor natural negativ în Franța, pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial
23:40 - Tanti Elvira
23:35 - Trump anunță că inflația SUA este „slabă”. Noi presiuni asupra Fed pentru scăderea dobânzilor

HAI România!

Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin

Proiecte speciale