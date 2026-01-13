George Clooney, discurs în franceză la Globurile de Aur, după ce Trump a râs de el

George Clooney a atras atenția la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, unde și-a etalat abilitățile de vorbire franceză. Momentul vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump l-a criticat după obținerea cetățeniei franceze, informează Fox News.

În noaptea de duminică spre luni, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, a avut loc cea de-a 83-a ediție a prestigioasei gale anuale, moment în care George Clooney a atras atenția publicului printr-un gest neașteptat. Actorul în vârstă de 64 de ani a urcat pe scenă pentru a prezenta un premiu și a ales să se adreseze audienței în limba franceză.

Apariția sa a venit la scurt timp după ce Clooney, alături de soția sa, Amal, și de cei doi copii ai lor, gemenii Alexander și Ella, a obținut cetățenia franceză.

Mai exact, Clooney, nominalizat anul acesta la Globul de Aur pentru rolul din filmul „Jay Kelly”, și-a continuat intervenția spunând că este o onoare să se afle pe scena evenimentului, stârnind aplauzele publicului.

„Bonsoir, mes amis! C'est un honneur d'être ici” (Bună seara, prieteni, este o onoare să fiu aici) a fost salutul cu care actorul și-a deschis discursul.

Donald Trump a reacționat public după decizia lui Clooney și a soției sale, Amal, de a deveni cetățeni francezi: „O veste bună! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai proști autori de pronosticuri politice din toate timpurile, au devenit în mod oficial cetățeni ai Franței, o țară care se află, din păcate, în mijlocul unei probleme majore legate de criminalitate din cauza felului absolut îngrozitor în care au gestionat imigrația, cam la fel cum s-a întâmplat și la noi în timpul lui Joe Biden Somnorosul”, a scris Donald Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

George Clooney i-a răspuns președintelui Trump: „Sunt total de acord cu actualul nostru președinte. Trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie!”, a scris actorul pe social media, referindu-se la alegerile de la jumătatea mandatului, care se vor desfășura în toamna în toamna aceasta.

După ce mesajele online au scos în evidență atacul subtil al lui Clooney la adresa lui Trump, un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru Fox News Digital: „Nimănui nu-i pasă”.

Guvernul Franței a reacționat, de asemenea, în urma știrii că a primit cetățenie: „Suntem încântați, la fel ca mulți francezi, să îi întâmpinăm pe George și Amal Clooney în comunitatea noastră națională', a transmis Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe.

Familia Clooney locuiește în Franța cu copiii lor pentru a scăpa de cultura de la Hollywood, a declarat actorul și regizorul premiat cu Oscar în octombrie. Familia Clooney și-a achiziționat o proprietate în anul 2021.

„Trăim într-o fermă în Franța. O bună parte din copilăria mea s-a petrecut într-o fermă și, atunci când eram mic, eu uram întreaga idee despre viața la fermă”, a declarat George Clooney.

De asemenea, actorul a mai povestit că fiii lui, în vârstă de opt ani, „nu stau cu ochii lipiți de iPad. Ei iau cina împreună cu adulții și trebuie să-și strângă la final farfuriile. Au o viață mult mai bună. Îmi făceam griji să nu ne creștem copiii în Los Angeles, în cultura Hollywood-ului”.

Cuplul are proprietăți inclusiv în Italia, Anglia și una în apropierea familiei lui Clooney din Kentucky. Într-un interviu acordat publicației The New York Times, Clooney a vorbit despre ideea de a duce o viață mai liniștită în afara orașului.

„Crescând în Kentucky, tot ce voiam era să scap de la fermă, să scap de viața aceea. Acum mă regăsesc din nou acolo. Conduc un tractor și toate celelalte”. Amal a mărturisit, de asemenea, că și-a dorit mereu o viață mai retrasă: „Crearea de momente și spații private devine din ce în ce mai dificilă. Este important să găsești acel echilibru în care ai timp singur cu familia și cu prietenii”.