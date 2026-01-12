Globurile de Aur 2026: Jennifer Lopez și Selena Gomez au strălucit pe covorul roșu

Covorul roșu al Globurilor de Aur 2026 a fost scena unor apariții spectaculoase, iar Jennifer Lopez, Selena Gomez și Jennifer Lawrence au fost, fără îndoială, protagonistele serii. Starurile au atras toate privirile prin ținutele lor elegante, pline de personalitate și rafinament, informează Fox News.

Jennifer Lopez a atras privirile într-o rochie vintage semnată Jean-Louis Cherrer, transparentă, cu brocart maro suprapus pe plasă nude și o fustă din tul în stil sirenă. Vedeta a completat look-ul cu cercei strălucitori din diamante și un coc elegant care îi evidenția eleganța atemporală.

Selena Gomez a adus un aer de glamour clasic hollywoodian într-o rochie lungă Chanel, neagră, cu decolteu alb decorat cu pene ce lăsa umerii goi. Bobul șic și cerceii în formă de soare au întregit ținuta sofisticată. Gomez, care concurează pentru a patra oară consecutiv la premiul pentru cea mai bună actriță TV pentru rolul său din serialul Hulu „Only Murders in the Building”, a fost însoțită de soțul ei, Benny Blanco.

Jennifer Lawrence a impresionat cu o rochie Givenchy roz și verde, transparentă, decorată cu broderie florală, cu decolteu adânc și decupaje la talie. Ținuta a fost completată de bijuterii din diamante și o poșetă aurie, subliniind rafinamentul caracteristic al actriței. Lawrence, câștigătoare a două Globuri de Aur, a fost nominalizată anul acesta la categoria cea mai bună actriță într-un film dramatic pentru rolul din „Die My Love”.

Brittany Snow a captat toate privirile într-o rochie albă fără bretele, inspirată de rochiile de mireasă, semnată Danielle Franke, cu o terminație evazată foarte elegantă. Vedeta din „The Hunting Wives” a completat look-ul cu cercei mari din diamante, iar părul a fost pieptănat pe spate, lăsând câteva șuvițe să-i încadreze fața delicat.

Amanda Seyfried a atras atenția într-o rochie Versace, fără bretele, mulată și un corsaj în formă de inimă. Ea a adăugat rafinament prin bijuteriile cu diamante de la Tiffany & Co și și-a purtat părul într-un coc sofisticat. Actrița a fost dublu nominalizată la Globuri, câștigând premiul pentru cea mai bună actriță într-un film, musical pentru „The Testament of Ann Lee” și o nominalizare pentru cea mai bună actriță într-o antologie limitată pentru „Long Bright River”.

Emma Stone a optat pentru un look îndrăzneț, purtând o ținută galbenă din două piese Louis Vuitton, cu un top scurt și o fustă cu franjuri. Dublă câștigătoare a Globului de Aur, Stone a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță într-un film - musical sau comedie pentru rolul său din „Bugonia”.

Miley Cyrus (video) a impresionat într-o rochie lungă Saint Laurent, neagră, cu paiete și umeri structurați din șifon, completată de un decolteu adânc. Actrița și cântăreața, care a prezentat și la gală, și-a accesorizat ținuta cu un colier cu diamante, un pandantiv cu cristale negre și cercei cu șuruburi și diamante.

Elle Fanning a strălucit într-o rochie Gucci albastru deschis, brodată cu motive florale, cu decolteu în V adânc și talie accentuată. Nominalizată pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru „Sentimental Value”, actrița a completat look-ul cu un colier cu fluturi și diamante.

Julia Roberts a optat pentru eleganța clasică într-o rochie neagră de catifea, lungă cu mâneci lungi și umeri structurați, semnată Giorgio Armani Privé. Ea a adăugat o notă aparte printr-un colier auriu cu pandantiv în formă de căpșună și un inel asortat. Câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță pentru „After the Hunt”, Roberts și-a purtat părul în onduleuri moi și a completat ținuta cu o poșetă neagră.

George și Amal Clooney au revenit spectaculos pe covorul roșu după peste un deceniu. George, nominalizat pentru cel mai bun actor pentru „Jay Kelly”, a purtat un smoking clasic negru Giorgio Armani, în timp ce Amal a ales o rochie roșie sirenă Balmain, accesorizată cu cercei Cartier din diamante și o brățară de tenis strălucitoare.

Ariana Grande a uimit într-o rochie de bal neagră Vivienne Westwood Couture, cu bretele de catifea legate în funde la umeri. Câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru „Wicked: For Good”, vedeta pop și-a purtat părul în coadă înaltă și a adăugat un choker cu diamante pentru un plus de dramatism.