Primele imagini cu Jennifer Lopez și Brett Goldstein în „Office Romance”, publicate de Netflix

Actrița și cântăreața Jennifer Lopez și Brett Goldstein apar împreună în filmul „Office Romance” (Iubire la birou), o comedie romantică cu accente îndrăznețe, care explorează dinamica unei relații secrete la birou. Povestea urmărește doi dependenți de muncă ce ajung să își complice viața atunci când regulile rigide ale carierei sunt date la o parte în favoarea sentimentelor, potrivit Netflix.

În noua comedie romantică „Office Romance”, o poveste despre o relație ascunsă la locul de muncă prinde contur între două personaje principale interpretate de Jennifer Lopez și Brett Goldstein. Lopez o joacă pe Jackie Cruz, director executiv al unei companii de top, care ajunge să dezvolte sentimente pentru un angajat nou, Daniel Blanchflower, interpretat de Brett Goldstein.

Scenariul este semnat de Brett Goldstein și Joe Kelly, cunoscuți pentru succesul serialului Ted Lasso. Regia este asigurată de Ol Parker, realizatorul peliculelor „Ticket to Paradise” și „Mamma Mia! Here We Go Again”. Producția este susținută de Ryder Picture Company și Nuyorican Productions.

Filmul reunește o echipă extinsă de producători, printre care Aaron Ryder, Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Joe Kelly, Brett Goldstein și Jennifer Lopez. De producție se ocupă și Courtney Baxter.

Intriga producției „Office Romance”, vare va fi difuzată pe Netflix, propune o reinterpretare modernă a comediei romantice clasice, plasată în universul corporatist. În centrul poveștii se află Jackie Cruz, interpretată de Jennifer Lopez, o directoare generală extrem de riguroasă a companiei aeriene Air Cruz.

Conducerea ei se bazează pe disciplină strictă, iar una dintre regulile de bază impuse angajaților este o politică fermă care interzice relațiile sentimentale la locul de muncă. Echilibrul aparent stabil al companiei este însă pus la încercare odată cu apariția unui nou angajat, Daniel Blanchflower, a cărui carismă și atitudine relaxată declanșează tensiuni neașteptate în jurul acestei reguli.

Regizorul Ol Parker a descris filmul ca pe o comedie care împinge limitele așteptărilor obișnuite asociate proiectelor în care apare Jennifer Lopez, sugerând o abordare mai îndrăzneață și mai actuală a genului. La rândul său, actrița a subliniat că scenariul i s-a părut din start diferit, o combinație între romantismul clasic și umorul contemporan, adaptat sensibilităților prezentului.

Un element central al poveștii este dinamica inversată a puterii la locul de muncă, unde Daniel ajunge subordonatul lui Jackie, ceea ce amplifică tensiunea emoțională și situațiile comice.

Pentru Lopez, filmul reprezintă al treilea proiect major realizat în colaborare cu Netflix, după succesul producțiilor „The Mother”, unul dintre cele mai urmărite filme ale platformei și „Atlas”.

Distribuția este completată de Betty Gilpin, cunoscută pentru proiecte recente precum „American Primeval” și „Death by Lightning”, dar și de Zuhdi Boueri, care îl interpretează pe Dylan. De asemenea, Netflix a confirmat revenirea pe ecran a lui Edward James Olmos alături de Lopez, cei doi reîntâlnindu-se în rolurile de tată și fiică, după colaborarea din filmul „Selena” (1997). În noua producție, Olmos joacă rolul căpitanului Jack Cruz.

Filmul se află în prezent în etapa de post-producție, după ce filmările au avut loc între 10 martie și aproximativ 10 mai 2025, în diverse locații din New Jersey, în special în Hoboken. Printre zonele utilizate se numără Mile Square, străzile 1st și River, dar și intersecția 10th cu Washington Street. Netflix a anunțat oficial și data lansării: „Office Romance” va avea premiera globală pe 5 iunie 2026.