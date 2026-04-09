Kurt Russell, copleșit de rolul din „Madison”: Mi-a fost greu să citesc scenariile. Mă atingeau foarte tare

Actorul Kurt Russell a vorbit despre provocările emoționale întâmpinate în timpul filmărilor la producția „Madison”, recunoscând că experiența a fost una mult mai intensă decât anticipase. Acesta a mărturisit că scenariile îl afectau profund: compara totul cu viața sa alături de Goldie Hawn, informează Fox News.

Kurt Russell a mărturisit că anumite elemente i-au atins o coardă sensibilă tocmai datorită propriei sale relații de lungă durată cu Goldie Hawn. Cei doi s-au cunoscut încă din 1966 și formează un cuplu de peste patru decenii, fără a fi ales vreodată să se căsătorească oficial.

Actorul, protagonist al noii producții Paramount+, interpretează rolul lui Preston Clyburn, un personaj a cărui dispariție tragică, încă din debutul serialului, declanșează firul emoțional al poveștii. Moartea sa lasă în urmă o familie copleșită de pierdere și întrebări nerezolvate.

În centrul acestei drame se află Stacy Clyburn, soția sa, interpretată de Michelle Pfeiffer, care este nevoită să facă față durerii, dar și unei revelații tulburătoare: aceea că nu a conștientizat pe deplin intensitatea relației lor cât timp soțul ei era în viață.

Russell a recunoscut că scenariul semnat de Taylor Sheridan a rezonat profund cu el. Actorul a explicat că povestea de dragoste dintre personajele principale i-a amintit de propria sa experiență alături de Hawn, ceea ce a făcut ca interpretarea rolului să capete o dimensiune personală aparte.

Actorul a mărturisit că lectura scenariilor nu a fost deloc ușoară, deoarece îl emoționau profund de fiecare dată. În opinia sa, tocmai această încărcătură emoțională reflecta unul dintre marile atuuri ale producției: capacitatea de a implica și de a captiva publicul printr-o autenticitate rară.

„Mi-a fost greu să citesc scenariile. Mă atingeau mereu foarte tare și am simțit că asta reprezenta o mare parte din potențialul serialului, capacitatea lui de a captiva publicul. Scenariul era atât de autentic”. a mărturisit Russell.

El a subliniat, de asemenea, forța unei povești de dragoste reale, în care doi oameni împărtășesc o legătură profundă, dar ajung să se despartă. Într-un astfel de context, cel rămas în urmă realizează, adesea prea târziu, valoarea relației și faptul că aceasta însemna mult mai mult decât părea la prima vedere.

„A fost atât de puternic să ai o relație de dragoste serioasă, adevărată, cu cineva, iar apoi unul dintre acei oameni să plece, iar celălalt să realizeze că nu știa cât de bun era”, a explicat actorul.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unui western cu accente de comedie. Diferența de vârstă era atunci evidentă: ea avea 21 de ani, iar el doar 16, motiv pentru care actrița îl considera simpatic, dar prea tânăr pentru a fi privit dintr-o perspectivă romantică.

Ani mai târziu însă, destinul i-a adus din nou împreună pe ecran, iar colaborarea lor din 1983 a marcat momentul în care relația lor a căpătat o dimensiune romantică. Chimia dintre cei doi a devenit evidentă și pentru public, fiind ulterior consolidată într-o comedie romantică lansată în 1987, care a rămas până astăzi una dintre cele mai îndrăgite apariții ale lor ca duo artistic.

Viața personală a lui Kurt Russell reflectă, în multe privințe, complexitatea relațiilor pe care le interpretează pe ecran. Actorul și partenera sa, Goldie Hawn, au împreună un fiu, Wyatt, născut în 1986. În același timp, Russell a avut un rol esențial în creșterea copiilor lui Hawn din mariajul anterior cu muzicianul Bill Hudson, Kate și Oliver. Dintr-o relație anterioară cu actrița Season Hubley, starul mai are un fiu, Boston.

Actorul a mărturisit că multe dintre dialogurile dintre cei doi reflectă discuții reale purtate de-a lungul anilor cu Goldie Hawn, descriind legătura lor ca fiind una profundă și rar întâlnită în prezent. El subliniază că este vorba despre o relație autentică, construită pe iubire și înțelegere, fără compromisuri forțate.

Această perspectivă se reflectă și în firul narativ al producției „The Madison”, unde pierderea și regretul devin teme centrale. Povestea o urmărește pe Stacy, care, după moartea soțului său Preston, părăsește agitația din Manhattan și se mută în liniștita Madison River Valley din Montana, un loc încărcat de semnificație pentru cel dispărut.

Ajunsă acolo, femeia descoperă o latură necunoscută a partenerului său și se confruntă cu regretul de a nu fi împărtășit acea parte din viața lui atunci când a avut ocazia. Russell consideră că acest tip de regret este universal, mai ales odată cu trecerea timpului. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, spune el, devin tot mai preocupați de alegerile făcute și de modul în care își pot valorifica timpul rămas.

Actorul a apreciat și modul în care creatorul Taylor Sheridan reușește să îmbine temele dramatice cu accente de umor subtil, uneori chiar întunecat, oferind echilibru unei povești marcate de pierdere. În opinia lui Russell, viața merge mai departe chiar și atunci când elementul central dispare, iar oamenii sunt nevoiți să învețe să trăiască cu absența.

Serialul „The Madison” s-a bucurat de un debut impresionant, atrăgând milioane de spectatori la nivel global în primele zile de la lansare și devenind rapid una dintre cele mai de succes producții ale lui Sheridan. Finalul primului sezon a fost urmat la scurt timp de confirmarea unei noi serii de episoade, ale cărei filmări au fost deja încheiate, deși data premierei nu a fost încă anunțată.

Deși personajul său moare încă din primul episod, Kurt Russell rămâne prezent pe parcursul sezonului prin intermediul flashback-urilor. Mai mult, actorul a dezvăluit că sezonul al doilea va explora mai profund relația dintre Preston și Stacy, oferind publicului o perspectivă mai amplă asupra legăturii lor și asupra poveștii de dragoste care continuă să influențeze firul narativ.